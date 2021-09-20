طيران الإمارات تزيد عدد رحلاتها إلى أميركا مع تخفيف القيود

تخطط طيران الإمارات لتكثيف رحلاتها إلى الولايات المتحدة مع تخفيف قيود السفر بشكل أكبر وقبل معرض إكسبو الدولي في دبي الذي من المتوقع أن يجتذب ملايين الزوار.

وستزيد شركة الطيران رحلاتها إلى عدد من الوجهات الأميركية اعتباراً من أكتوبر وتهدف إلى استعادة أكثر من 90% من رحلاتها قبل كوفيد إلى الولايات المتحدة بحلول أوائل ديسمبر.

مادة اعلانية

وخفضت الولايات المتحدة هذا الشهر تحذير السفر للإمارات العربية المتحدة إلى المستوى 3 من 4.

يأتي ذلك، فيما تضررت طيران الإمارات بشدة من الوباء، مع قيود حدودية واسعة النطاق تمنع المسافرين من القيام بالرحلات العابرة للقارات التي يتخصص فيها الناقل الجوي.

ومع تزايد الطلب على السفر، عززت طيران الإمارات عملياتها وتخطط لتوظيف 3000 من طاقم الطيران و500 موظف في خدمات المطارات للانضمام إلى مركزها في دبي خلال الأشهر الستة المقبلة.

وتستعد دبي، لاستضافة معرض إكسبو في أكتوبر، وتستهدف جذب 25 مليون زيارة على مدار ستة أشهر.