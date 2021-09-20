مورغان ستانلي يحذر من تراجعات كبيرة لمؤشرات البورصة الأميركية
أفضل السيناريوهات.. هبوط مؤشر S&P 500 بنسبة 10% مع سحب الفيدرالي للحوافز
يبدو أن الهبوط بأكثر من 20% في الأسهم الأميركية كأنه احتمال حقيقي، وفقاً لاستراتيجيي مورغان ستانلي بقيادة مايكل ويلسون.
وفي حين أنه لا يزال السيناريو الأسوأ، قال البنك إن الأدلة بدأت تشير إلى ضعف النمو وانخفاض ثقة المستهلك.
وفي مذكرة يوم الاثنين، وضع الاستراتيجيون اتجاهين للأسواق الأميركية، أطلقوا عليه اسم "النار والجليد".
وأوضح البنك، أنه وفقاً لمسار النار، فإن وجهة النظر الأكثر تفاؤلاً، تشير إلى سحب الاحتياطي الفيدرالي الحوافز لمنع الاقتصاد من الانهيار.
وكتبوا أن "نتيجة" النار "النموذجية ستؤدي إلى تصحيح متواضع وصحي بنسبة 10%، في مؤشر S&P 500.
وبالنسبة لسيناريو الجليد، توقع مورغان ستانلي، أن يكون الأكثر هبوطاً، مثل انهيار جبل ثلجي، حيث من الممكن انخفاض مؤشر S&P 500، بنحو 20%.