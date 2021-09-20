وزير النفط العراقي يتوقع وصول أسعار النفط لهذه المستويات العام المقبل

يتوقع وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، أن تبلغ أسعار النفط نحو 70 دولارا للبرميل في الربع الأول من العام المقبل، مع الحفاظ على توازن السوق بفعل الزيادات المطردة في المعروض من منظمة أوبك بلس، واستمرار تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا.

وقال وزير النفط العراقي للصحافيين في بغداد يوم الأحد "الاقتصاد العالمي في حالة انتعاش".

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ومع ذلك، يرى أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاؤها ستلتزم بخطتها لزيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 400 ألف برميل يومياً لشهر نوفمبر. خلال اجتماعها المقبل في 4 أكتوبر.

وأضاف، أن وزراء أوبك بلس "سيناقشون وضع السوق" عندما يجتمعون.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3% الأسبوع الماضي إلى 75.34 دولاراً للبرميل وسط مؤشرات على تشديد السوق. فيما بدأت أوبك + تخفيضات غير مسبوقة للإنتاج في أوائل العام الماضي مع انتشار الوباء وتخفيفها ببطء.

وقال عبد الجبار إن العراق سيصدر على الأرجح ما بين 3.3 و3.4 مليون برميل من الخام يوميا هذا الشهر، بما في ذلك من إقليم كردستان.

وأوضح أن الحكومة تأمل في أن تظل الأسعار فوق 65 دولارا للبرميل بمجرد انحسار الوباء.