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3.2 مليار ريال سيولة إضافية لدى "STC" بنهاية الشهر

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الاتصالات السعودية مناسبة
الاتصالات السعودية
خاص

3.2 مليار ريال سيولة إضافية لدى "STC" بنهاية الشهر

تبيع 21.6 مليون سهم في Solution by STC لتنخفض حصتها إلى 79%

دبي - شريف اليماني

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سيتوفر لدى شركة الاتصالات السعودية (STC) سيولة إضافية بحلول نهاية الشهر الجاري، مع انتهاء الاكتتاب في الطرح العام للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (Solution by STC).

ووفقا لحسابات "العربية.نت"، ستصل صافي متحصلات إس تي سي من طرح شركتها التابعة نحو 3.2 مليار ريال بعد خصم تكاليف الطرح.

وبعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر، تم تحديد السعر النهائي للطرح عند 151 ريالا للسهم الواحد، بعد أن بلغت نسبة تغطية اكتتاب المؤسسات 13003%، ومن المقرر أن ينتهي غدا الثلاثاء عملية اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة.

وتبلغ إجمالي الأسهم التي طرحتها شركة إس تي سي نحو 21.6 مليون سهم، منها 1.2 مليون سهم ستبيعها STC بعد الاكتتاب مباشرة لشركة Solution by STC على أساس سعر الطرح النهائي لاستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي الشركة.

وبالتالي تصل إجمالي حصيلة السيولة التي تحصل عليها من الطرح نحو 3.2616 مليار ريال.

ووفقا لنشرة الطرح، سيتم اقتطاع مبلغ يقدر بحوالي 63.3 مليون ريال لتسوية جميع المصاريف المتعلقة بالطرح، ويشمل ذلك أتعاب المستشارين الماليين، ومدير الاكتتاب، ومديري سجل الاكتتاب، ومتعهدي التغطية، والمستشار القانوني، والمستشار القانوني لمتعهدي التغطية، ومستشار العناية المهنية المالية، ومراجع الحسابات، والجهات المستلمة، ومستشار السوق، وكذلك أتعاب التسويق والطباعة والتوزيع، وأتعاب والمصاريف الأخرى المتعلقة بعملية الطرح.

وتصل حصة شركة الاتصالات السعودية من المصاريف نحو 54.24 مليون ريال، وبالتالي تبلغ صافي حصيلتها من الطرح، نحو 3.2 مليار ريال.

الهيكل التنظيمي لـ Solution by STC
الهيكل التنظيمي لـ Solution by STC

وخلال الطرح، تبيع شركة الاتصالات السعودية نحو 21.6 مليون سهم، من أسهم Solution by STC، فيما تبيع شركة الاتصالات للاستثمار التجاري المحدودة 3.6 مليون سهم.

وبعد الطرح، ستتراجع حصة الاتصالات السعودية في Solution by STC، من 97% إلى 79% لتمتلك نحو 94.8 مليون سهم، فيما ستكون شركة الاتصالات للاستثمار التجاري المحدودة قد تخارجت بالكامل من الشركة.

وشركة الاتصالات للاستثمار التجاري المحدودة هي شركة مملوكة بالكامل لشركة الاتصالات السعودية.

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