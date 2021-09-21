جيف بيزوس يتبرع بمليار دولار لهذه الجهود

تعهد الملياردير جيف بيزوس يوم أمس الاثنين، بالتبرع بمليار دولار في شكل منح هذا العام، مع التركيز على جهود الحفاظ على البيئة.

ويأتي التعهد من خلال "صندوق بيزوس للأرض"، الذي بدأه مؤسس أمازون في عام 2020 لتنفيذ التزامه البالغ 10 مليارات دولار لمكافحة تغير المناخ. كما تعهد صندوق بيزوس للأرض بالتبرع بنحو مليار دولار سنوياً للنشطاء والعلماء والمجموعات الأخرى التي تعمل على معالجة أزمة المناخ في العالم، بهدف إنفاق 10 مليارات دولار بحلول عام 2030.

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بعد التركيز هذا العام على الحفاظ على البيئة، قال الصندوق إنه يعتزم في السنوات القادمة دعم الجهود المتعلقة بترميم المناظر الطبيعية ونقل نظام الغذاء.

وقال الصندوق في بيان، إن الجولة الأخيرة من المنح ستُستخدم "لإنشاء وتوسيع وإدارة ومراقبة المناطق المحمية والمحميات الطبيعية".

وللبدء، يخطط الصندوق للتركيز على حوض الكونغو في وسط إفريقيا، ومنطقة الأنديز الاستوائية، والمحيط الهادئ الاستوائي، وكلها مناطق رئيسية للتنوع البيولوجي ومخزون الكربون، أو كمية الكربون المخزنة في أشياء مثل الغطاء النباتي والتربة والمحيطات.

وذكر بيزوس في البيان: "العالم الطبيعي ليس أفضل اليوم مما كان عليه قبل 500 عام، عندما استمتعنا بالغابات البكر والأنهار النظيفة والهواء النقي لعصر ما قبل الصناعة.. يمكننا ويجب علينا عكس هذا الوضع الشاذ".

ولم يُعرف بعد ما هي المنظمات التي ستتلقى المنح، حيث قال صندوق بيزوس للأرض إن الهبات سيتم فيها منح الأولوية للمناطق التي تكون فيها المجتمعات المحلية والسكان الأصليون محور التركيز الرئيسي لبرامج الحفاظ على البيئة، من بين اعتبارات أخرى.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال الصندوق إنه سيتبرع بمبلغ 203.7 مليون دولار بحلول نهاية العام للمنظمات التي تعمل على تعزيز العدالة المناخية، من بين أسباب أخرى. وذلك بعد أن منح 791 مليون دولار في شكل منح العام الماضي إلى 16 منظمة، بما في ذلك World Wildlife Fund، ومجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، وNature Conservancy.