مواطنو دولة عربية يستثمرون 55.8 مليار دولار في قطاعين بالإمارات

تستثمر الكويت نحو 205 مليارات درهم (55.8 مليار دولار) في قطاعين بالإمارات وفقا لأحدث البيانات التي أعلن عنها مسؤول إماراتي، اليوم الثلاثاء.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي، عبدالله أحمد آل صالح، إن هناك 31 ألف مستثمر كويتي بأسواق المال الإماراتية برؤوس أموال تبلغ قيمتها 24 مليار درهم.

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وأضاف خلال جلسة نقاشية، اليوم الثلاثاء، أن الاستثمار الأكبر للكويتيين بالإمارات في القطاع العقاري، ويبلغ إجمالي استثماراتهم نحو 181 مليار درهم حتى نهاية عام 2019، عبر 20.6 ألف كويتي متملك لعقار في الإمارات.

وأشار إلى أن حجم التجارة خلال العشر سنوات الماضية بين البلدين بلغ 240 مليار درهم، مؤكدا أنه متنوع ويشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.