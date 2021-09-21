ضريبة الأرباح الرأسمالية ترفع خسائر بورصة مصر لـ12 مليار جنيه

واصلت البورصة المصرية خسائرها في تعاملات اليوم، مواصلة موجة التراجع لليوم الثاني على التوالي. وربط محللون ومتعاملون في السوق، بين هذه الموجة من الخسائر وحالة التضارب التي تعاني منها السوق.

ففي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة المصرية عن قرب طرح 5 شركات حكومية في البورصة المصرية، حسم وزير المالية المصري، محمد معيط، الموقف النهائي بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة، حيث أكد الوزير أن تطبيق الضريبة في موعده مطلع العام المقبل 2022، خاصة أن القانون صدر العام الماضي، كما طالب العاملون بالسوق.

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واعتبر وزير المالية أن سوق المال يعيش حاليًا مرحلة أفضل مما كان عليه العام الماضي في ظل أزمة كورونا، لافتًا إلى أن حصيلة ضريبة الدمغة حاليًا تسجل نحو 70 مليون جنيه شهريًا.

في حديثه لـ "العربية.نت"، يرى المحلل المالي، نادي عزام، أن موجة الخسائر التي تواجهها البورصة المصرية في الوقت الحالي تعود إلى عدة أسباب، منها قيام المستثمرين بعمليات جني أرباح على أسهم مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد صعود كبير خلال تعاملات الماضية.

لكن عودة الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية وإعلان الحكومة المصرية أن بدء تطبيقها سيكون أول العام المقبل، تسبب في صدمة كبيرة للمتعاملين، ما قد يقود إلى موجة تخارج من البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وفقاً لـ "عزام".

وتوقع استمرار موجة التراجع لحين ظهور محفزات جديدة سواء على صعيد الطروحات الحكومية أو ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية.

على صعيد التداولات، في بداية تعاملات اليوم، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 2.15%، ليسجل مستوى 10480 نقطة، لكنه قلص خسائره بحلول منتصف التعاملات إلى نحو 1.67%. كما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 3.25% ليسجل 2601 نقطة. وتراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 3.26% ليسجل 3536 نقطة. ونزل مؤشر "إيجي إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 3.65 عند مستوى 2219 نقطة.

وبحلول منتصف التعاملات، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة خاسراً نحو 12.6 مليار جنيه بعدما نزل من مستوى 706.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 694.1 مليار في منتصف تعاملات اليوم. وتم التداول خلال جلسة اليوم على 455.89 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 1.85 مليار جنيه من خلال 58.3 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم إلى البيع، مسجلين صافي بيعي بلغ نحو 21.84 مليون جنيه. فيما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء مسجلين صافياً بلغ 14.73 مليون جنيه. كما اتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء في الأسهم، مسجلين صافياً بلغ 7.1 مليون جنيه.