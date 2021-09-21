iOS 15.. نظام تشغيل أبل الجديد سيصل هذه الهواتف من آيفون

مع إصدار نظام iOS 15 الجديد يوم الاثنين، فإن الغالبية العظمى من مستخدمي آيفون سيستمتعون به.

وتعد المرة الثانية على التوالي، التي تمكنت فيها أبل من تحقيق إنجاز يتمثل في عدم ترك أي جيل إضافي من أجهزة آيفون وراءها. وهذا يعني أنه حتى مستخدمي آيفون 6s و6s Plus، الذين تم إصدارهما في الأصل في عام 2015، سيتمكنون من تحديث هواتفهم، على الرغم من أن بعض الميزات الأكثر تقنية لن تعمل على تلك الهواتف.

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كما يظهر الرسم البياني التالي، قامت شركة أبل بعمل جيد على مدار سنوات في الحفاظ على الأجهزة القديمة في الحلقة لفترة طويلة.

فبينما تلقى آيفون الأصلي وآيفون 3G تحديثين رئيسيين لنظام iOS، حصلت الطرز الأحدث عادةً على تحديثات البرامج لمدة خمس إلى ست سنوات.

وأصبح آيفون 6S بعد أن تم شحنه بنظام iOS 9 مع الإعلان عن الهاتف للمرة الأولى، يرى إصداراً سابعاً من iOS، مما يجعله المكافئ التكنولوجي لسلحفاة تدوم أجيالاً من البشر.