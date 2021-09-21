.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هل وصلت إيفرغراند لاتفاق حول الديون؟

  • الخط
إيفرغراند الصينية
إيفرغراند
شركات

هل وصلت إيفرغراند لاتفاق حول الديون؟

ديون الشركة تعادل 2% من الناتج المحلي الصيني

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقارات المثقلة بالديون في الصين، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة إيفرغراند الصينية واثقة من أن الشركة "ستخرج من أحلك لحظاتها"، وذلك في وقت يخشى فيه المستثمرون العالميون القلقون من مخاطر التخلف عن السداد.

وفي الرسالة التي تزامنت مع مهرجان منتصف الخريف في الصين، أعرب هوي كا يوان عن تقديره للعمل الشاق للموظفين وقال إن إيفرغراند ستقدم مشاريع عقارية كما تعهدت، وستفي بالمسؤوليات تجاه مشتري العقارات والمستثمرين والشركاء والمؤسسات المالية.

يأتي ذلك، فيما يعد ثاني أكبر مطور عقاري في الصين، مثقلة بأكثر من 300 مليار دولار من الديون التي تعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، حيث تسعى جاهدة لجمع الأموال لسداد الأموال للعديد من المقرضين والموردين في الوقت الذي تحاول فيه وقف أزمة السيولة من دفعها إلى انهيار.

على غرار ليمان براذرز.. هل تشعل "إيفرغراند" شرارة أزمة عالمية جديدة؟ قصص اقتصادية الأسواق العالمية على غرار ليمان براذرز.. هل تشعل "إيفرغراند" شرارة أزمة عالمية جديدة؟

وقال هوى "أعتقد اعتقادا راسخا أنه من خلال جهودها المتضافرة والعمل الجاد، ستخرج إيفرغراند من أحلك لحظاتها، وتستأنف الإنشاءات على نطاق واسع في أقرب وقت ممكن، وتحقق الهدف المحوري المتمثل في تسليم المشاريع العقارية كما تعهدت".

لم يوضح هوي كيف يمكن للشركة تحقيق هذه الأهداف.

وتراجعت أسهمها المدرجة في هون كونغ بنسبة 3% عند 2.21 دولار هونغ كونغ حوالي الساعة 0318 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجعت بنسبة 84% حتى الآن هذا العام. أدت مشاكل ديون إيفرغراند إلى انتشار الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية حيث يخشى المستثمرون من أن العدوى قد تعيث فسادا في الاقتصاد العالمي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تجنبوا الموسيقى الصاخبة أثناء القيادة.. تجنبوا الموسيقى الصاخبة أثناء القيادة.. "خطيرة جداً"
أردوغان يرتبك بكتابه.. فيديو يخلق جدلاً واسعاً أردوغان يرتبك بكتابه.. فيديو يخلق جدلاً واسعاً
الأكثر قراءة
تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً
مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة "السجود للكلب" للنيابة؟
بسرعة 80 ألف كم/س.. كويكب ضخم يصطدم بمدار الأرض اليوم بسرعة 80 ألف كم/س.. كويكب ضخم يصطدم بمدار الأرض اليوم
طالب عربي من بين المصابين بالهجوم المسلح في جامعة روسية طالب عربي من بين المصابين بالهجوم المسلح في جامعة روسية
للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة
صورة طبيب تشعل زوبعة.. ولادة ولا أغرب لطفل في لبنان صورة طبيب تشعل زوبعة.. ولادة ولا أغرب لطفل في لبنان
قبل أن تذهب
تفجيرات جلال أباد تجدد المخاوف من عودة "داعش" داخل وخارج أفغانستان
تفجيرات جلال أباد تجدد المخاوف من عودة "داعش" داخل وخارج أفغانستان
اكتشف المزيد