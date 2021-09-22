جرعة ثانية من لقاح جونسون أند جونسون تثير استجابة مناعية قوية

أصدرت شركة جونسون أند جونسون J&J بيانات تُظهر أن جرعة معززة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا لمرة واحدة، توفر استجابة مناعية قوية بعد أشهر من تلقي الأشخاص للجرعة الأولى.

وقالت شركة J&J في بيان يوم أمس الثلاثاء، إنها أجرت دراستين مبكرتين على أشخاص سبق أن أعطوا لقاحها، ووجدت أن جرعة ثانية أنتجت استجابة متزايدة للأجسام المضادة لدى البالغين من سن 18 إلى 55 عاماً. ولم تتم مراجعة نتائج الدراسة بعد.

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قال الدكتور ماثاي مومن، الرئيس العالمي للبحث والتطوير في J&J: "زادت جرعة معززة من لقاح جونسون أند جونسون المضاد لـ كوفيد-19 من استجابات الأجسام المضادة بين المشاركين في الدراسة الذين سبق لهم تلقي لقاحنا".

ونشرت الشركة سابقًا بيانات تُظهر أن لقاحها أحادي الجرعة يوفر الحماية لمدة تصل إلى ثمانية أشهر بعد التطعيم.

تشير النتائج المنشورة هذا الصيف إلى أن لقاح لقاح جونسون أند جونسون يولد كميات دائمة من الأجسام المضادة القادرة على استهداف متغير دلتا والمتغيرات الأخرى المثيرة للقلق. وفي شهري يونيو ويوليو، عندما كانت الإصابات بـ"دلتا" في صعود، كانت فعالية اللقاح أحادي الجرعة 78% ضد كوفيد-19 المُلاحظ، وفقًا لتقرير نُشر ولم يخضع بعد لمراجعة الأقران.

وقالت الشركة في بيانها أمس الثلاثاء، إن جرعة ثانية أعطيت بعد 56 يومًا من الجرعة الأولى، تحسن الحماية، وفقًا لدراسة Ensemble 2 للشركة، وهي تجربة سريرية عشوائية من المرحلة 3. وقد كانت الفعالية 100٪ ضد كوفيد-19 الحاد أو الحرج عند تقييمها بعد أسبوعين على الأقل من الجرعة المعززة، فيما كانت الفعالية ضد الأمراض المصحوبة بأعراض 94% في الولايات المتحدة و 75% على مستوى العالم.

قالت الشركة الأميركية إنها تجري الآن محادثات مع المنظمين بما في ذلك إدارة الغذاء والدواء الأميركية والوكالة الأوروبية للأدوية وغيرها، في ما يتعلق باستخدام جرعات معززة من لقاحها.

وتمت الموافقة على لقاح جونسون أند جونسون للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء أوروبا، وهناك خطط لمشاركة ما لا يقل عن 200 مليون جرعة من اللقاح مع جهود COVAX المدعومة من الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى توزيع اللقاحات على البلدان الفقيرة. لكن الشركة ابتليت بمشاكل في الإنتاج كما تعين التخلص من ملايين الجرعات المصنوعة في مصنع متعثر في بالتيمور.

اعتبر العديد من مسؤولي الصحة لقاح J&J أمرًا بالغ الأهمية لإنهاء الوباء، لأنه لا يتطلب سوى جرعة واحدة، لكن المخاوف بشأن المتغير الأسرع انتشارًا لفيروس كورونا "دلتا"، دفعت العديد من الحكومات إلى التفكير في استخدام الجرعات المعززة للعديد من اللقاحات المعتمدة.

في الأسبوع الماضي، أوصى الخبراء في إدارة الغذاء والدواء (FDA) الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا فما فوق بالحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا الذي تصنعه شركتا Pfizer وBioNTech، بينما سمحت بريطانيا سابقًا بجرعات معززة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، بالإضافة إلى المجموعات ذات الأولوية مثل العاملين الصحيين وذوي الاحتياجات الأساسية والظروف الصحية.

كما بدأت دول أخرى، بما في ذلك إسرائيل وفرنسا وألمانيا، في تقديم جرعات ثالثة من اللقاح لبعض الأشخاص.

لكن منظمة الصحة العالمية حثت الدول الغنية على التوقف عن إعطاء جرعات معززة حتى نهاية العام على الأقل، قائلة إنه يجب إعادة توجيه اللقاحات على الفور إلى إفريقيا، حيث يتم تحصين أقل من 4٪ من السكان بشكل كامل.

في بحث نُشر الأسبوع الماضي في مجلة لانسيت العلمية المرموقة، جادل كبار العلماء من منظمة الصحة العالمية وإدارة الغذاء والدواء بأن الشخص العادي لا يحتاج إلى جرعة معززة، وأن اللقاحات المصرح بها حتى الآن توفر حماية قوية ضد أعراض كوفيد-19 الشديدة، والاستشفاء والوفاة.