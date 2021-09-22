"توست" تتجاوز النطاق السعري للاكتتاب العام.. وتقييمها يصل لهذا المستوى!

وصل سعر طرح شركة برمجيات المطاعم، توست Toast Inc، في الطرح العام الأولي لأسهمها في الولايات المتحدة إلى مستوى أعلى بكثير من النطاق المستهدف لجمع 869.6 مليون دولار، مقدرا الشركة عند 19.98 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان يوم الأربعاء إن توست باعت 21.7 مليون سهم بسعر 40 دولارا للسهم. وكانت قد رفعت في وقت سابق نطاقها السعري إلى ما بين 34 دولاراً و36 دولاراً للسهم الواحد من 30 دولاراً إلى 33 دولاراً.

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ويساعد برنامج Toast، الذي تأسس في عام 2011، المطاعم على إدارة الطلبات عبر الإنترنت وتشغيل شبكة توصيل عند الطلب ودمج المدفوعات.

وشهدت شركات توصيل الأغذية مثل دورداش، وأوبر إيتس، وغروب هب، زيادة في الطلب خلال الوباء حيث تحول المستهلكون العالقون في المنزل إلى هذه الخدمات لتوصيل الطعام إلى عتبات منازلهم.

وقال توست في تقرير سابق إنه كان يخدم أكثر من 48 ألف مطعم حتى نهاية يونيو من هذا العام.

ستقوم الشركة بإدراج أسهمها في بورصة نيويورك تحت الرمز "TOST".

ويتولى غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وجيه بي مورغان عمليات الترويج والتغطية للاكتتاب.