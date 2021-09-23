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أسهم إيفرغراند ترتفع بأكثر من 17% بعد الدعم الصيني

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إيفرغراند
إيفرغراند
الأسواق العالمية

أسهم إيفرغراند ترتفع بأكثر من 17% بعد الدعم الصيني

الأسهم لازالت منخفضة 80% منذ بداية العام

دبي - العربية.نت

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ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يوم الخميس حيث واصل المستثمرون مراقبة تطورات موقف ديون شركة إيفرغراند، حيث يستحق اليوم سداد كوبون على سنداتها الدولية بأكثر من 85 مليون دولار.

وارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 1.19% ليغلق عند 24510.98 بعد الخسائر في وقت سابق من الأسبوع. وعادت إلى التداول بعد عطلة يوم الأربعاء.

وقفزت أسهم مجموعة إيفرغراند في نهاية تعاملات الخميس بنسبة 17.62%، بعد أن سجلت ارتفاعات خلال الجلسة وصلت إلى أكثر من 20%، إلا أن الأسهم لازالت متراجعة بنسبة 80% منذ بداية العام.

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وتزامنت الارتفاعات مع ضخ البنك المركزي الصيني 17 مليار دولار في الأسواق لتهدئة المستثمرين، حيث يعد أكبر عملية ضخ يقوم بها البنك المركزي الصيني في أسواق الأسهم.

وذكرت وكالة رويترز يوم الخميس أن رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفرغراند الصينية قال إن الأولوية القصوى للشركة هي مساعدة المستثمرين على استرداد أموالهم، على الرغم من استمرار التساؤلات حول ما إذا كان المطور الصيني المحاصر سيدفع الفائدة المستحقة على السندات المقومة بالدولار اليوم الخميس.

كما ارتفعت أسهم شركات تطوير العقارات الصينية الأخرى المدرجة في هونغ كونغ، حيث قفز سهم China Vanke بنسبة 4.49%، بينما ارتفع Sun Hung Kai بنسبة 2.76%.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم HSBC المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 2.45%. جاءت هذه المكاسب بعد أن قال الرئيس التنفيذي لبنك HSBC إنه لا يرى تأثيراً مباشراً لمشاكل ديون إيفرغراند على البنك.

فيما ارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.82%.

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