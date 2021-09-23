المركزي الأوروبي يختار هذه الشركة لتطوير اليورو الرقمي

تعمل شركة نيكسي الإيطالية Nexi العملاقة للمدفوعات مع البنك المركزي الأوروبي لإصدار عملة رقمية للبنك.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيكسي، باولو بيرتولوزو: "نحن نتعامل مع البنك المركزي الأوروبي ونساهم في تصميم اليورو الرقمي المستقبلي لأننا نعتقد أنه يمكن أن يكون قوة إيجابية في تطور المدفوعات الرقمية"، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وحدد البنك المركزي الأوروبي خططه لنسخة رقمية من اليورو في يوليو. حيث يتصور البنك المركزي اليورو الرقمي على أنه عملة مكملة لنظامه النقدي الحالي، بدلاً من استبدال النقد المادي أو تقليص دور المقرضين التجاريين.

ورفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق.

وتعمل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بنشاط على أو استكشاف العملات الرقمية لبنوكها المركزية، أو عملات البنوك المركزية. يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه استخدام النقد انخفاضاً متزايداً في العديد من الاقتصادات المتقدمة، ووسط اهتمام متزايد بالعملات المشفرة مثل بيتكوين.

كما يُنظر إلى الصين على أنها اللاعب الرئيسي في السباق نحو العملات الرقمية للبنوك المركزية، بعد أن اختبرت اليوان الرقمي مع ملايين المواطنين في عدد من المناطق.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إنه سيصدر قريباً ورقة بحثية تستكشف احتمالية إطلاق الدولار الرقمي، بينما يدرس بنك إنجلترا أيضاً إمكانات النقود الرقمية التي يصدرها البنك المركزي.

ويرى بيرتولوزو أن العملات الرقمية مثل بيتكوين وإيثر من غير المرجح أن تلعب دوراً في المدفوعات العابرة للحدود، مشيراً إلى التقلبات الشديدة في أسعار هذه الأصول.

وصنّفها على أنها فئة أصول، حيث تتقلب صعوداً وهبوطاً بناءً على آخر بيان صادر عن شخص ما في وادي السيليكون ... "وهو بالضبط عكس ما تحتاجه في المدفوعات. أنت بحاجة إلى يقين القيمة التي تتبادلها".

وقال بيرتولوزو: "اليوم هذه الأنواع من العملات المشفرة ليس لها تأثير أساسي في المدفوعات"، مضيفاً أنه يعتقد أن عملات البنوك المركزية والعملات المستقرة المصممة لتجنب التقلبات التي تظهر في العملات المشفرة الأخرى ستلعب دوراً أكبر بكثير.

مع قيمة سوقية تزيد عن 20 مليار دولار، تعد Nexi واحدة من أكبر شركات الدفع في الاتحاد الأوروبي. في العام الماضي، وقعت الشركة عمليتي استحواذ كبيرتين، ووافقت على شراء المنافسين SIA وNets بمبلغ إجمالي قدره 14.5 مليار دولار. وهي تتنافس على الأعمال التجارية في مجال المدفوعات الإلكترونية مع شركة Adyen الهولندية وورلد لاين الفرنسية.