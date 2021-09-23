وزير الطاقة الإماراتي للعربية: ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي ليس جيداً للمنتجين 

قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، إن سبب ارتفاع أسعار الغاز هو عدم الاستثمار لسنوات في تطوير مشاريع جديدة للغاز الطبيعي.

وأضاف في حديثه للعربية، أن هذه السنوات من الانخفاض في سوق الغاز العالمي نتج عنها عزوف المستثمرين عن الاستثمار، لأن المشاريع لم تكن مجدية اقتصاديا.

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وتابع: "الآن نشهد ردة فعل ويجب أن ننظر بعقلانية إلى الفترة الزمنية التي نحتاجها لتنفيذ مثل هذه المشاريع. أعتقد أن هناك مشاريع قادمة مثل نورد ستريم 2 تساعد في تهدئة الارتفاع في الأسعار".

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغاز ليسا جيدا للمنتجين كذلك، لأن ارتفاع الأسعار زادت المنافسة من المصادر الأخرى، مؤكدا أن الغاز الطبيعي من أنظف مصادر الوقود الأحفورية الموجودة مقارنة بأي مصادر أخرى، ولا يوجد اليوم مصادر طاقة مستدامة، غير الغاز الطبيعي، والطاقة النووية.

ويرى أن السوق سيشهد تعديلا ليصل إلى "السعر المفترض أن يكون معقولا"، ويجب أن يكون أقل من الأسعار الحالية.

وذكر أن العالم لم يصل حتى الآن إلى المرحلة الفعلية للاحتياج للغاز، وهي فترة الشتاء، وبالتالي الأسعار التي نراها غير مستدامة، وسيتم تعديلها بوجود مشاريع نوعية جديدة.

وقال إن الطلب على الوقود سيرتفع خلال الأعوام المقبلة، فلا يوجد أي مصدر للطاقة سيستبدل مصدرا آخر، فالمصادر كلها ستتكامل لتلبية الحاجة الكبيرة على الطلب المستقبلي على الطاقة.

وعلى صعيد الإمارات، قال إن المحطات النووية في الإمارات "ستقلل اعتمادنا على الغاز وتوفر عند اكتمالها 25% من الطاقة الكهربائية، بما يحقق الوفورات في الغاز ومشاريع الطاقة المتجددة، وتوصلنا إلى الخطة الموضوعة وهي تخفيض الاعتماد بـ 100% على الغاز، إلى تقريبا 40% إلى 38% في 2025".

وأضاف أن الإمارات تطور حاليا حقولا جديدة في البحر، و"لدينا بديل للغاز الطبيعي الذي سيتم حقنه عن طريق مشاريع التقاط الكربون واحتجازه، كبديل عن الغاز الطبيعي وهذا يعطينا القدرة على استدامة الموارد".

وأوضح أن الهيدروجين سيكون له دور كبير كمصدر من مصادر الطاقة الخضراء و"نعتقد أن العالم في المستقبل سيطلب منتجات كانت هيدروكربونية، لكن تنتج عن طريق مصادر طاقة خضراء".

وتابع: "الهيدروجين يلبي الحاجة لهذا النوع من المنتجات مثل اليوريا واليوريا الخضراء التي تنتج من استخدام الهيدروجين".

وأشار إلى أن زيادة الاستثمار ستقلل التكلفة في مجال الهيدروجين الأزرق والأخضر، والذي من الممكن أن يكون من المصادر المستدامة التي يستخدمها العالم، للمساعدة على مساندة المصادر الأخرى.