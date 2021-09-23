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صندوق مصر السيادي للعربية: لدينا 5 مليارات جنيه سيولة.. وصندوق تكنولوجي قريبا

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اقتصاد مصر

صندوق مصر السيادي للعربية: لدينا 5 مليارات جنيه سيولة.. وصندوق تكنولوجي قريبا

يستهدف وصول أصول الصندوق إلى 30 مليار جنيه بنهاية 2022

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، إن الصندوق لديه 5 مليارات جنيه نقدا حاليا، بجانب أصول عينية تتراوح قيمتها بين 8 و9 مليارات يجري تقييمها في الوقت الحالي.

وأضاف في تصريحات لـ"العربية"، أن تلك الأصول تضاف إلى بعض الحقوق التي يتمتع بها الصندوق المتعلقة بحق الانتفاع والإدارة لبعض الأصول لتصل محفظته الحالية إلى 20 مليار جنيه.

وذكر أن الشركة ستكون قد استثمرت كامل السيولة لديها مع بداية الربع الثاني من العام المقبل، موضحا أن نمو المحفظة ينتج عنه زيادات رأسمال إما عينية أو نقدية، ما يعمل على الوصول بمحفظة الصندوق إلى 30 مليار جنيه في غضون نهاية العام المقبل أو بداية 2023.

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وأوضح أن السيولة حاليا تمثل ثلث أصول الصندوق، وحوالي 20% بالقطاع المالي والمصرفي، وباقي الأصول بالقطاع العقاري والسياحي.

وأردف أن استراتيجية الصندوق هي استراتيجية قطاعية، ولديه 4 صناديق فرعية متخصصة، و"هناك دراسة مستمرة لقطاعات جديدة".

وذكر أن طريقة استثمار الصندوق هي المشاركة، "نأخذ مدخل شركات الاستثمار المباشر.. هناك صندوق جديد نطلقه حاليا لكيفية استهداف التكنولوجيا وتعميق التكنولوجيا بما يخدم قطاع التصنيع وكل القطاعات التي نستثمر بها".

ويستهدف الصندوق القطاعات ذات النمو العالي، ونستهدف تنمية مستدامة، والقطاعات التي تخدم الاقتصاد المستقبلي لمصر. ونضع استراتيجية الاستثمار بناء على استراتيجية القطاعات المستقبلية"، وفقا لسليمان.

وأوضح أن استراتيجية الاستثمار بالصندوق خارجيا، موجهة نحو الاستثمارات متعددة الأطراف، مشيرا إلى أن الصندوق من الممكن أن يشارك مستثمر محلي الذي يسعى للتوسع خارجيا.

وقال إن المشاريع المستهدفة للصندوق، تشمل البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية بغرض الشمول المالي وهو جزء أصيل من استثمارات الصندوق المستهدفة.

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