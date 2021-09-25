مصر.. مبيعات السيارات تقفز 48% لـ161 ألف سيارة في 7 أشهر

كشفت بيانات حديثة أن المبيعات الإجمالية لسوق السيارات في مصر خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بلغت نحو 161.781 وحدة بزيادة بلغت نسبته 48.8% مقارنة بالعام الماضي.

ووفق البيانات الصادرة عن "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات، فإن هذا الارتفاع يأتي على الرغم من الأزمات التي يمر بها سوق السيارات عالمياً جراء نقص المعروض بسبب مشكلة الرقائق الإلكترونية وتأثير ذلك على عمليات الاستيراد والتجميع المحلي.

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كان "أميك" قد كشف عن ارتفاع مبيعات السيارات في مصر بنسبة 53% خلال النصف الأول من 2021 لتصل إلى 138.311 وحدة، مقابل نحو 90.395 وحدة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة تبلغ نحو 47.916 مركبة.

يأتي ذلك على الرغم من استمرار الركود بسبب المخاطر والتداعيات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على جميع القطاعات، ومن بينها قطاع التجزئة والمبيعات، فيما تسببت الإجراءات الاحترازية التي سبق وأن طبقتها الحكومة المصرية في إطار مواجهة الجائحة في انخفاض الطلب على السيارات بشكل حاد.

وكشف التقرير عن ارتفاع مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" بنسبة 63%، حيث ارتفع حجم مبيعاتها خلال النصف الأول من 2021 إلى نحو 101.046 وحدة، مقابل نحو 62.171 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 38.875 وحدة.

كما ارتفعت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة 46% لتسجل 25.4 ألف مركبة مقارنة بنحو 15.5 ألف. وفي المقابل، انخفضت مبيعات قطاع الأتوبيسات بنحو 6.8% لتسجل 11.8 ألف، مقابل 12.6 ألف حافلة.