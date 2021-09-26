الصين ليست وحيدة.. بلدان تحظر العملات المشفرة بينها دول عربية

أثارت بيتكوين الجدل منذ نشأتها في عام 2009، كما هو الحال بالنسبة للعملات المشفرة اللاحقة التي تلت ذلك.

في حين تم انتقادها على نطاق واسع بسبب تقلبها، واستخدامها في المعاملات الشائنة والاستخدام الباهظ للكهرباء لتعدينها، ينظر البعض إلى بيتكوين، لا سيما في العالم النامي، على أنها ملاذ آمن أثناء العواصف الاقتصادية.

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ولكن نظراً لأن المزيد من الأشخاص يتجهون إلى العملات المشفرة كاستثمار أو شريان حياة، فقد تجلت هذه المشكلات في مجموعة من القيود المفروضة على استخدامها.

وفي حين أن غالبية البلدان لا تجعل استخدام بيتكوين نفسه غير قانوني، فإن وضعها كوسيلة للدفع أو كسلعة يختلف باختلاف الآثار التنظيمية.

وفيما وضعت بعض البلدان قيوداً على طريقة استخدام بيتكوين، حيث تحظر البنوك عملاءها من إجراء معاملات العملة المشفرة. حظرت دول أخرى استخدام بيتكوين والعملات المشفرة تماماً مع فرض عقوبات شديدة على أي شخص يقوم بمعاملات عليها.

الجزائر

تحظر الجزائر حالياً استخدام العملات المشفرة بعد إقرار قانون مالي في عام 2018 جعل شراء أو بيع أو استخدام أو حيازة عملات افتراضية أمراً غير قانوني.

بوليفيا

هناك حظر كامل مطبق على استخدام بيتكوين في بوليفيا منذ عام 2014. حيث أصدر البنك المركزي البوليفي قراراً يحظرها وأي عملة أخرى لا ينظمها بلد أو منطقة اقتصادية.

الصين

اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة بكثافة متزايدة طوال عام 2021. وأصدر المسؤولون الصينيون تحذيرات متكررة لشعبها للبقاء بعيداً عن سوق الأصول الرقمية وشددوا بشدة على التعدين في البلاد وكذلك تبادل العملات في الصين وخارجها.

يُنظر إلى الجهود المبذولة لتقويض بيتكوين - وهي عملة لامركزية خارج سيطرة الحكومات والمؤسسات - إلى حد كبير على أنها محاولة من قبل السلطات الصينية لتعويم عملتها الإلكترونية.

كولومبيا

في كولومبيا، لا يُسمح للمؤسسات المالية بتسهيل معاملات بيتكوين. حذرت Superintendencia Financiera المؤسسات المالية في عام 2014 من أنها قد لا "تحمي أو تستثمر أو تتوسط أو تدير عمليات الأموال الافتراضية".

مصر

أصدرت دار الإفتاء المصرية، فتوى في عام 2018، يصنف معاملات بيتكوين على أنها "حرام"، وهو أمر محظور بموجب الشريعة الإسلامية. يأتي ذلك على الرغم من أن قوانين البنوك المصرية غير ملزمة، فقد تم تشديدها في سبتمبر 2020 لمنع التداول أو الترويج للعملات الرقمية بدون ترخيص من البنك المركزي.

إندونيسيا

أصدر بنك إندونيسيا، البنك المركزي في البلاد، لوائح جديدة تحظر استخدام العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين، كوسيلة للدفع اعتباراً من 1 يناير 2018.

إيران

بيتكوين لديها علاقة معقدة مع النظام الإيراني. من أجل تجنب أسوأ تأثير للعقوبات الاقتصادية المعوقة، لجأت إيران بدلاً من ذلك إلى الممارسة المربحة لتعدين بيتكوين من أجل تمويل الواردات.

بينما يحظر البنك المركزي تداول العملات المشفرة المستخرجة في الخارج، فقد شجع تعدين بيتكوين في الدولة بحوافز.

وتستحوذ إيران حالياً على حصة تقدر بنحو 4.5% من عمليات تعدين بيتكوين التي تتم حول العالم، وهو ما يمثل عائدات تزيد عن مليار دولار، وفقاً لشركة تحليلات blockchain Elliptic.

ومن أجل ازدهار صناعة العملات المشفرة، عرضت إيران على عمال المناجم المرخصين طاقة رخيصة في مقابل بيع كافة العملات المشفرة المنتجة إلى البنك المركزي، وفقاً لما ذكرته وكالة "يورو نيوز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومع ذلك، فإن التعدين غير المرخص يستنزف أكثر من 2 جيجاوات من الشبكة الوطنية كل يوم، مما يتسبب في نقص الكهرباء.

وتحقيقاً لهذه الغاية، أصدرت السلطات الإيرانية حظراً لمدة أربعة أشهر على تعدين بيتكوين حتى 22 سبتمبر.

العراق

على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات لمنع استخدامها، تزداد شعبية العملات المشفرة في العراق. حيث كان أصدر البنك المركزي العراقي بياناً في عام 2017 يحظر استخدامها والذي لا يزال سارياً حتى يومنا هذا.

وفي أوائل عام 2021، أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان إرشادات مماثلة لإيقاف شركات الوساطة المالية والبورصات التي تتعامل مع العملات المشفرة.

نيبال

أعلن بنك نيبال راسترا أن بيتكوين غير قانونية اعتباراً من أغسطس 2017.

مقدونيا الشمالية

مقدونيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة حتى الآن التي فرضت حظراً رسمياً على العملات المشفرة، مثل بيتكوين وإيثريوم وغيرها.

روسيا

في حين أن العملة المشفرة ليست محظورة في روسيا، إلا أن هناك صراعاً مستمراً ضد استخدامها.

وأصدرت روسيا أول قوانينها لتنظيم العملات المشفرة في يوليو 2020، والتي صنفت لأول مرة العملة المشفرة كملكية خاضعة للضرائب.

القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير من هذا العام، يحظر أيضاً على موظفي الخدمة المدنية الروسية امتلاك أي أصول تشفير.

وفي يوليو، أعلن المدعي العام عن تشريع جديد مقترح من شأنه أن يسمح للشرطة بمصادرة العملات المشفرة التي يُعتقد أنها تم الحصول عليها بشكل غير قانوني بحجة استخدامها في الرشوة.

تركيا

تحول الكثير في تركيا إلى العملات المشفرة مع انخفاض قيمة الليرة التركية. ومع وجود بعض أعلى مستويات الاستخدام في أي مكان في العالم، كان وصول اللوائح سريعاً هذا العام حيث بلغ التضخم ذروته في أبريل.

في 16 أبريل 2021، أصدر البنك المركزي لجمهورية تركيا لائحة تحظر استخدام العملات المشفرة بما في ذلك بيتكوين، بشكل مباشر أو غير مباشر، لدفع ثمن السلع والخدمات. في اليوم التالي، ذهب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبعد من ذلك وأصدر مرسوماً يقضي بإدراج شركات تداول العملات المشفرة إلى قائمة الشركات الخاضعة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فيتنام

أعلن بنك فيتنام الحكومي أن إصدار وتوريد واستخدام بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة غير قانوني كوسيلة للدفع ويخضع لعقوبة وغرامات تتراوح من 150 مليون دونج فيتنامي 6300 دولار إلى 200 مليون دونج فيتنامي 8700 دولار.

ومع ذلك، لا تحظر الحكومة تداول بيتكوين أو الاحتفاظ بها كأصول.