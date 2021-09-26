إنفستكورب تتطلع لزيادة حجم أصولها المدارة إلى 100 مليار دولار

قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إنفستكورب البحرينية، محمد العارضي، إن شركته تسعى إلى زيادة حجم أصولها بأكثر من الضعف من خلال التركيز أكثر على رأس المال المؤسسي.

وأضاف العارضي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، إن شركته التي تعتبر أكبر مدير للأسهم الخاصة والأصول البديلة في الشرق الأوسط، يمكنها أن تصل بحجم أصولها إلى 100 مليار دولار في سبع سنوات، مقارنة بـ 40 مليار دولار حاليا.

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وتابع: "لدينا طموح أن نكون شركة بقيمة 100 مليار دولار على المدى المتوسط.. نقوم بعمليات الاستحواذ ونحقق نموا عضويا، ونشارك في المشاريع وسنواصل القيام بهذه النشاطات".

وأوضح العارضي، أن إنفستكورب، التي تم شطب إدراجها من بورصة البحرين بعد ما يقرب من أربعة عقود، لديها الآن المرونة التي تحتاجها للتوسع من خلال العودة للملكية الخاصة.

وتابع: "هيكل التحول للملكية الخاصة هو الشيء الصحيح بالنسبة لنا الآن لإعداد الشركة للمرحلة التالية من النمو.. لأعوام عديدة، خدمنا مستثمري التجزئة وفقا لنموذج كل صفقة على حدة. نود تغير ذلك حتى نستهدف رأس المال المستدام ورأس المال المؤسسي".

وتعتبر الشركة أكبر مستثمر خاص بالخليج في العقارات الأميركية، كما تسعى للتوسع في آسيا. واستحوذت شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية في عام 2017 على 20% من أسهم إنفستكورب.

ويتوقع العارضي أن توفر أزمة ايفرغراند الصينية فرصا جديدة للشركة للتوسع في آسيا.

ويصف العارضي أزمة إيفرغراند بأنها مؤقتة، وسيتم احتواؤها داخل آسيا، مشيرا إلى أنها قد تهدئ من تسعير العقارات التي شهدت ارتفاعات كبيرة في بعض أجزاء من الصين.

وتخطط الشركة للتركيز في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والأغضية في الصين.