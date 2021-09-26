كيف يتأثر المستثمرون بخطوات الصين ضد العملات المشفرة؟

تلقى سوق العملات المشفرة ضربة يوم الجمعة، بعد أن أكد بنك الصين الشعبي استمرار حملته القمعية على الصناعة، ومنع تعامل شركات التشفير مع عملاء من البر الرئيسي في الصين.

وقال بنك الشعب الصيني، إن جميع الأنشطة المتعلقة بالتشفير غير قانونية في الصين، بما في ذلك الخدمات مثل تقديم تداول الأصول الرقمية والمقاصة، وإصدار الأصول الرقمية والمشتقات. وأضاف أن بورصات العملات المشفرة الخارجية التي تقدم خدمات في البر الرئيسي للصين غير قانونية أيضاً.

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بدوره، قال كبير مسؤولي الاستراتيجية في CoinShares، ميلتوم ديميرورز: "هذه هي المرة العشرين التي تحظر فيها الصين عملات بيتكوين". ولكن كل مرة لها شكل مختلف.

قديم يعاد

وأضاف، سيكون من الصعب جداً على أي حكومة حظر عملات بيتكوين بشكل فعال بسبب تصميمها. "ولا أعتقد أنه حتى الجهود المتضافرة بين مختلف البلدان والبنوك المركزية المختلفة يمكن أن تغلق عملات بيتكوين. كما لا أعتقد أن هذا ممكن تقنياً. ولكن هناك طرق يمكن من خلالها تنظيم عملات بيتكوين".

يأتي ذلك، فيما استهدفت الصين عملة بيتكوين منذ عام 2013، ومنعت المؤسسات المالية من التعامل مع معاملات بيتكوين، وعلى مر السنين، جددت قمعها لسوق العملات المشفرة.

فيما برر رئيس الأبحاث في CoinShares، كريس بنديكسين، الخطوات الصينية القمعية ضد بيتكوين، على أنه النقيض تماماً لنظامهم للتحكم المركزي في العملة.

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الصين عن مزيد من الإجراءات لإغلاق منصات التعدين المشفرة، التي تعالج معاملات التشفير وتتحقق منها، وأكدت مجدداً حظرها على المؤسسات المالية الصينية التي تقدم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة.

وجادل ديميرورز، بأن هذه المرة، من المحتمل أن تكون الحكومة الصينية مدفوعة بتطوير اليوان الرقمي والعملة الرقمية للبنك المركزي.

وقال ديميرورز: "يمكنك حظر شيء ما مرة واحدة، وينتهي الأمر، ولكن كل حظر بعد ذلك هو اعتراف بأنه لا يمكنك في الواقع حظره على الإطلاق".

تراجع سعر بيتكوين بنسبة 4% في غضون 24 ساعة، من رد المركزي الصيني على الأسئلة حول العملات المشفرة، إلا أن العملة المشفرة واصلت التراجع خلال الـ 24 ساعة الماضية، بنسبة 1.28%، ليتم تداولها عند 41532 دولار، وفقاً لـ CoinMarketCap، فيما انخفضت عملة إيثريوم، بقوة لتصل إلى 2780 دولارا، حيث تراجعت 19.19% خلال آخر 7 أيام.

كشف تويتر

جاء هذا القمع الصيني بعد يوم واحد من إعلان تويتر أن مستخدميه النشطين البالغ عددهم 330 مليوناً سيتمكنون قريباً من إرسال عملات بيتكوين لبعضهم البعض على الفور وبتكلفة صفرية تقريباً، باستخدام شبكة Lightning التي تم إنشاؤها اعتماداً على شبكة بيتكوين الأساسية.

وبدأ تويتر في دمج محفظة Strike bitcoin Lightning مع منصتها الأسبوع الماضي، مما أتاح للمستخدمين إرسال واستقبال بيتكوين بسهولة مثل التغريدات.

وجادل منتقدو بيتكوين لسنوات بأنه لا يمكن توسيع نطاق العملة المشفرة للتبني الجماعي بسبب ارتفاع تكاليفها وأوقات المعالجة البطيئة. وعادةً ما يكلف متوسط المعاملات على شبكة بيتكوين الأساسية حوالي 8 دولارات ويستغرق التحقق من صحتها حوالي 20 دقيقة، على الرغم من اختلاف الرسوم والأطر الزمنية وفقاً لطلب الشبكة.

ويحل Lightning هذه المشكلة عن طريق معالجة المعاملات خارج السلسلة من خلال طبقة ثانوية يمكنها، من الناحية النظرية، التعامل مع ملايين المدفوعات في الثانية.

كما أوضح جاك مالرز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Strike، في مقطع فيديو على تويتر للإعلان عن الإطلاق: "لقد قمنا للتو بدفع تحويل فوري مجاني، من شيكاغو، الأميركية إلى سان سلفادور، السلفادور عبر تويتر.

الصين، بلا شك، قلقة بشأن عملة بيتكوين - ولكن ليس بسبب غسيل الأموال أو عمليات التصيد الاحتيالي أو زعزعة الاستقرار الاقتصادي.

وتشعر الصين بالقلق لأن عملة بيتكوين تمنح مواطنيها حرية نقل ثرواتهم في جميع أنحاء العالم على الفور بنقرة زر واحدة، وهو الأمر الذي يتخطى قيود رأس المال التعسفية التي تخطط لها بكين.