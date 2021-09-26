مصير مجهول لممتلكات الصينيين من العملات المشفرة.. وتدافع لحمايتها

تدافع بعض حاملي العملات المشفرة في الصين وهونغ كونغ لإيجاد طريقة لحماية عملات بيتكوين وغيرها من الرموز المشفرة بعد أن نشر البنك المركزي الصيني وثيقة جديدة يوم الجمعة توضح إجراءات أكثر صرامة في حملة التشفير الأوسع نطاقاً، بما في ذلك أنظمة معززة لمراقبة المعاملات على العملات المشفرة.

وقال المحامي المقيم في تورنتو، والمتخصص في نقل ثروات الأثرياء إلى دول النعيم الضريبي، ديفيد ليسبيرانس: "منذ إعلان البنك المركزي الصيني، وخلال أقل من ساعتين، تلقيت بالفعل أكثر من اثنتي عشرة رسالة - البريد الإلكتروني والهاتف والتطبيق المشفر - من حاملي الأصول المشفرة الصينيين الذين يبحثون عن حلول حول كيفية الوصول إلى حيازاتهم المشفرة في البورصات الأجنبية والمحافظ الباردة وحمايتها".

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وأضاف ليسبيرانس، أن هذه الخطوة هي محاولة لتجميد الأصول المشفرة المملوكة للأثرياء، حتى لا تتمكن الجهات الرقابية على فعل أي شيء قانونياً معهم.

وقال: "كنت أتوقع هذا منذ فترة كجزء من تحركات الحكومة الصينية لإغلاق كل المنافسة المحتملة لليوان الرقمي القادم".

يأتي ذلك، بعد أن كشف بنك الشعب الصيني على موقعه على الإنترنت يوم الجمعة أن جميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في الصين غير قانونية، بما في ذلك الخدمات التي تقدمها البورصات الخارجية. كما حظر تماماً الخدمات التي تقدم الصفقات والمقاصة وإصدار الأصول والمشتقات للعملات الافتراضية.

ويدعي ليسبيرانس أن بعض عملائه قلقون أيضاً على سلامتهم.

وفي عام 2013، أمرت الدولة مزودي الدفع من الأطراف الثالثة بالتوقف عن استخدام بيتكوين. أوقفت السلطات الصينية مبيعات الرموز المميزة في عام 2017 وتعهدت بمواصلة استهداف بورصات العملات المشفرة في عام 2019. وفي وقت سابق من هذا العام، أدت إزالة الصين لصناعة تعدين العملات الرقمية إلى إطفاء نصف شبكة بيتكوين العالمية لبضعة أشهر.

بدوره، قال محلل بيانات التكنولوجيا المالية في لندن، بواز سوبرادو: "إشعار المركزي الصيني ليس جديداً تماماً، وليس تغييراً في السياسة".

ولكن هذه المرة، يشمل إعلان العملة المشفرة 10 وكالات، بما في ذلك الإدارات الرئيسية مثل محكمة الشعب العليا، والنيابة الشعبية العليا، ووزارة الأمن العام، في إظهار لوحدة أكبر بين كبار المسؤولين في البلاد. شاركت أيضاً إدارة الدولة للنقد الأجنبي، والتي يمكن أن تكون علامة على أن التطبيق في هذا المجال قد يزداد.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة Bespoke Growth Partners، مارك بيكين: "حتى الآن تجنب المستثمرون الصينيون الحظر إلى حد كبير عن طريق فصل المعاملات - باستخدام منصات OTC المحلية أو على نحو متزايد مؤخراً، منافذ خارجية، للتوصل إلى اتفاق بشأن سعر التجارة، ثم استخدام البنوك أو منصات التكنولوجيا المالية لتحويل اليوان في التسوية".

ولكن نظراً لتحسين بنك الشعب الصيني قدراته على مراقبة معاملات التشفير فإن هذا الحل البديل الذي يستخدمه المستثمرون الصينيون سيصبح نفقاً ضيقاً بشكل تدريجي.

وقال سوبرادو: "النكتة المستمرة في العملات المشفرة هي أن الصين حظرت التشفير مئات المرات". "سأكون على استعداد للمراهنة على أن الناس سيتداولون بيتكوين في الصين بعد عام من الآن".