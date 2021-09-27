.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بيتكوين وإيثريوم تستعيدان بريقهما.. هل تجاوزت الحظر الصيني؟

  • الخط
بيتكوين وإيثريوم
عملات مشفرة
عملات مشفرة

بيتكوين وإيثريوم تستعيدان بريقهما.. هل تجاوزت الحظر الصيني؟

بيتكوين ترتفع 4% وإيثريوم تعود لأعلى مستوياتها خلال أسبوعين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حقق سوق العملات المشفرة عودة سريعة من اضطرابات الأسبوع الماضي التي أثارتها أحدث حملة قمع في الصين، حيث عوضت العملات المشفرة مثل، بيتكوين وإيثريوم معظم خسائرها يوم الاثنين.

ارتفعت بيتكوين بنسبة 4% خلال آخر 24 ساعة لأعلى مستوى 44000 دولار، وهي المستويات التي هبطت منها عندما أعلن بنك الشعب الصيني يوم الجمعة عن أحدث خطواته في كبح جماح العملة المشفرة. فيما اخترقت إيثريوم قمتها للأسبوع الماضي عند 3100 دولار، بارتفاع 6.57%.

وقال كبير محللي السوق في بورصة العملات المشفرة أواندا، جيفري هالي، في مذكرة يوم الاثنين: "خلال جلسات عطلة نهاية الأسبوع، أظهرت بيتكوين بعض المرونة وقد استعادت الآن غالبية تلك الخسائر". "قد تكون الإجراءات الصارمة التي أعلنتها الصين سابقاً قد تم تضمينها بالفعل في الأسعار".

وزير الاستثمار السعودي يرأس الاجتماع الخامس للجنة السعودية الكازاخستانية  اقتصاد اقتصاد السعودية وزير الاستثمار السعودي يرأس الاجتماع الخامس للجنة السعودية الكازاخستانية 

كانت أسواق العملات المشفرة مضطربة يوم الجمعة عندما أصدر بنك الشعب الصيني حظراً مقيداً جديداً على المعاملات والتعدين، بالتعاون مع العديد من وكالات الدولة الأخرى. تشير هذه الخطوة إلى أن السياسات في الصين قد تتجه نحو مستوى أكثر جدية وتنسيقاً. في الوقت نفسه، لم تقتل البيانات السابقة الصادرة عن بكين بشأن عمليات الحظر العملات المشفرة بالكامل في البلاد، لذلك كان بعض المتداولين أكثر تفاؤلاً بشأن التأثير.

وكان التأثير الأكبر على بورصة العملات المشفرة الصينية هوبي Huobi Technology Holdings Ltd، المدرجة في هونغ كونغ، والتي هبطت أسهمها بنسبة تصل إلى 33%. كما تراجعت العملة المشفرة الخاصة بها Huobi Token بنسبة 10% تقريباً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي الوقت نفسه، هبطت شركة البرمجيات Meitu Inc، ومقرها فوجيان بنسبة 6.1%، وعلى الجانب الآخر من الكرة الأرضية، هبطت أسهم شركة مايكروستراتيجي MicroStrategy، بما يصل إلى 6.7% يوم الجمعة في الولايات المتحدة، والتي تعد أكبر مستثمر في بيتكوين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تويتر يخاصم وزارات طالبان.. ويحرمها من شارته الزرقاء تويتر يخاصم وزارات طالبان.. ويحرمها من شارته الزرقاء
أصل كورونا ثانية.. كهف في لاوس مع خفافيشه قد يكون المنبع أصل كورونا ثانية.. كهف في لاوس مع خفافيشه قد يكون المنبع
الأكثر قراءة
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار
فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان
مصر.. طبيب الطفلة منار يعرض الصلح والعائلة ترفض مصر.. طبيب الطفلة منار يعرض الصلح والعائلة ترفض
صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟ صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟
جريمة مروعة بين أشقاء تهز صنعاء.. خنقوا أختهم بأيديهم جريمة مروعة بين أشقاء تهز صنعاء.. خنقوا أختهم بأيديهم
قبل أن تذهب
رغم القيود.. المرأة الكردية تشارك في الانتخابات للوصول إلى مراكز صنع القرار
رغم القيود.. المرأة الكردية تشارك في الانتخابات للوصول إلى مراكز صنع القرار
اكتشف المزيد