كامكو لـ"العربية": خطتنا تركز على استثمارات العقارات المكتبية واللوجستية

قال الرئيس التنفيذي للاستثمارات العقارية في كامكو، محمد فهد العثمان، إن صفقات شركات التكنولوجيا على العقارات المكتبية يؤكد أن العقارات سيكون لها اهتمام وستظل موجودة.

وذكر العثمان في مقابلة مع "العربية"، أن العالم مر بأزمة كورونا ما دفع إلى عمل الموظفين من المنازل وخارج مقرات مكاتبهم، ولكن هذه فترة مؤقتة وكان الهدف بعدها العودة للمكاتب.

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وأشار إلى أن شركات التكنولوجيا العالمية ومنها غوغل وفيسبوك ينفذون استحواذات على عقارات ويمددون عقود الإيجار.

"طبيعة عمل الموظف هي التي ستحدد العودة للمكاتب أو الاستمرار العمل من المنزل، هناك فئات تستطيع العمل من المنزل دون الحاجة إلى التواجد في المكتب، في المقابل ستحتاج الفئات التي تركز على الأعمال الإبداعية التواجد في المكاتب والعمل ضمن مجموعات وتبادل الأفكار".

وحول محفظة العقارات في كامكو إنفست، قال العثمان، إن شركته تركز على العقارات المكتبية واللوجستية، لأنه من المتوقع أن تحقق عوائد أكثر في الخمس سنوات المقبلة.