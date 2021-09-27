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كامكو لـ"العربية": خطتنا تركز على استثمارات العقارات المكتبية واللوجستية

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تكنولوجيا

كامكو لـ"العربية": خطتنا تركز على استثمارات العقارات المكتبية واللوجستية

هذه الفئة من العقارات ستحقق أعلى العوائد في الخمس سنوات المقبلة

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي للاستثمارات العقارية في كامكو، محمد فهد العثمان، إن صفقات شركات التكنولوجيا على العقارات المكتبية يؤكد أن العقارات سيكون لها اهتمام وستظل موجودة.

وذكر العثمان في مقابلة مع "العربية"، أن العالم مر بأزمة كورونا ما دفع إلى عمل الموظفين من المنازل وخارج مقرات مكاتبهم، ولكن هذه فترة مؤقتة وكان الهدف بعدها العودة للمكاتب.

وأشار إلى أن شركات التكنولوجيا العالمية ومنها غوغل وفيسبوك ينفذون استحواذات على عقارات ويمددون عقود الإيجار.

تزايد استثمارات شركات التكنولوجيا في العقارات المكتبية النشرات الاقتصادية غوغل تزايد استثمارات شركات التكنولوجيا في العقارات المكتبية

"طبيعة عمل الموظف هي التي ستحدد العودة للمكاتب أو الاستمرار العمل من المنزل، هناك فئات تستطيع العمل من المنزل دون الحاجة إلى التواجد في المكتب، في المقابل ستحتاج الفئات التي تركز على الأعمال الإبداعية التواجد في المكاتب والعمل ضمن مجموعات وتبادل الأفكار".

وحول محفظة العقارات في كامكو إنفست، قال العثمان، إن شركته تركز على العقارات المكتبية واللوجستية، لأنه من المتوقع أن تحقق عوائد أكثر في الخمس سنوات المقبلة.

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