البنك "الآسيوي" للعربية: صندوق "أبردين ستاندارد-إنفستكورب" جسر للتوسع بالخليج

قال كبير محللي الاستثمار لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، سعود بن عبدالله السياري، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن البنك مؤسسة تنموية تهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية في الدول الأعضاء وبدأ عمله في 2016، ومقره بالعاصمة الصينية بكين برأسمال بلغ 100 مليار دولار وبه أكثر من 100 دولة مساهمة منها دول عربية.

أعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أنه سيساهم في الصندوق الإقليمي الجديد أبردين ستاندارد وإنفستكورب للاستثمار في البنى التحتية من خلال الالتزام بمبلغ 90 مليون دولار كمستثمر رئيسي في الصندوق، وذلك إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة الذي التزم باستثمار ما يصل إلى 20% من الحجم الإجمالي للصندوق.

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ويهدف الصندوق المشاركة في التحول الاقتصادي لدول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تتمثل مهمته في تقديم حلول في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والمياه والنقل والبنية التحتية الرقمية.

وذكر عبدالله السياري، أن حجم الصندوق يتراوح بين 600 إلى 800 مليون دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار دخل كمؤسس بقيمة 90 مليون دولار، نظراً لأن الطبيعية الاستثمارية للصندوق تتفق مع أهداف البنك التنموية، فيما فتحت برامج التحول في السعودية ودول التعاون الأبواب لرؤوس الأموال الأجنبية للدخول للاستثمار في البنية التحتية ومن مسؤولية البنك تجاه الدول الأعضاء الدخول معها وترجمة البرامج على أرض الواقع.

وأوضح أنه من خلال هذا الاستثمار سنعمل مع شركاء وبيوت استثمارية عريقة في المنطقة ويمكن بذلك الاطلاع على مشاريع البنية التحتية في المنطقة، وسيكون الصندوق بمثابة الجسر لتوسيع محفظتنا الحالية والدخول بشكل أكبر في دول مجلس التعاون.

وأشار إلى أنه الدخول الاستثماري الأول مع إنفستكورب وأبردين ستاندارد، ووجدنا فرصة مواتية في الصندوق الذي يستهدف معظم مشاريع البنية التحتية من طاقة متجددة ومياه وإعادة تدوير النفايات مشاريع الصحة والتعليم والإسكان.

وقال كبير محللي الاستثمار لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن أساس النظر في أي مشروع هو الأساس التنموي، وننظر لمعدل الربح والمخاطر في أي استثمار لأن دور البنك الأساسي يقوم على التمويل، والدور الثاني يقوم على الاستثمار.