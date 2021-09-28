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تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع 11% في أغسطس إلى 13.7 مليار ريال

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اقتصاد السعودية

تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع 11% في أغسطس إلى 13.7 مليار ريال

بلغت نحو 103 مليارات ريال في 8 أشهر من 2021

دبي - العربية.نت

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ارتفعت التحويلات المالية الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية (الوافدين)، بنسبة 11% في شهر أغسطس الماضي لتصل إلى 13.74 مليار ريال (نحو 3.66 مليار دولار)، مقارنة بنحو 12.38 مليار ريال (3.3 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2020، وفقاً لتحليل أجرته "العربية.نت" لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما".

وعلى أساس شهري، ارتفعت تحويلات الوافدين في أغسطس الماضي بنسبة 9.8% مقارنة بنحو 12.52 مليار ريال (3.34 مليار دولار) في يوليو 2021.

وبنهاية أغسطس 2021، بلغ إجمالي تحويلات الوافدين نحو 102.97 مليار ريال (27.46 مليار دولار) في 8 أشهر من 2021، بزيادة 6.1% عن التحويلات بالفترة المماثلة من 2020، والبالغة فيه 97.03 مليار ريال (25.87 مليار دولار).

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يذكر أن تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية ارتفعت بنسبة 19.25% خلال العام 2020، لتصل إلى 149.69 مليار ريال (39.92 مليار دولار)، مقارنة بنحو 125.53 مليار ريال (33.47 مليار دولار) خلال العام 2019.

تحويلات السعوديين

وارتفعت التحويلات الشخصية للسعوديين بنسبة 64.69% في أغسطس 2021، لتسجل 5.74 مليار ريال (1.53 مليار دولار)، مقابل 3.49 مليار ريال (930 مليون دولار) في أغسطس 2020.

وخلال 8 أشهر من 2021، بلغ إجمالي التحويلات الشخصية للسعوديين نحو 41.24 مليار ريال (نحو 11 مليار دولار) مقابل 30.67 مليار ريال (8.18 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2020، بزيادة نحو 34.5%.

ذكر البنك الدولي، في موجز سابق له، أنه على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ظلت التحويلات المالية صامدة في عام 2020، إذ سجَّلت هبوطا أقل مما أشارت إليه توقعات سابقة.

وأظهر أحدث موجز للبنك الدولي عن الهجرة والتنمية أن تدفقات التحويلات المسجلة رسميا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 540 مليار دولار في عام 2020 منخفضةً 1.6% فحسب عن الإجمالي البالغ 548 مليار دولار في 2019.

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