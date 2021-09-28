حملة الصين ضد العملات المشفرة تفشل في ردع المتداولين

يبدو أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الصين يوم الجمعة الماضي ضد قطاع التشفير، لم تردع حائزي العملات المشفرة الصينيين ذوي الخبرة في المجال.

تم تداول بيتكوين بحوالي 42600 دولار اليوم الثلاثاء في هونغ كونغ، بالقرب من مستواها وقت إعلان بنك الشعب الصيني الجمعة عن أحدث خطواته في كبح جماح العملة المشفرة، حيث حظر البنك المركزي الصيني جميع المعاملات المشفرة، وتعهد باستئصال تعدين الأصول الرقمية وسد ثغرة مكنت المواطنين من الاحتفاظ بحسابات لدى البورصات الخارجية.

مادة اعلانية

دفعت هذه الخطوة مشغلي منصات التداول Huobi و Binance إلى التوقف عن السماح للمتداولين باستخدام أرقام الهواتف المحمولة في البر الرئيسي للصين، لتسجيل حسابات جديدة، لكن لا تزال عمليات الاشتراك الجديدة متاحة لمستخدمي هونغ كونغ على كلا النظامين الأساسيين.

قال خبراء القطاع إن تحذير بكين الأخير قد يردع الداخلين الجدد إلى مشهد العملات المشفرة، لكن بالنسبة لأولئك الذين تجاوزوا العديد من الإجراءات الصارمة في الماضي، فإنه يمثل فرصة أخرى للشراء بأسعار أقل.

وقال ستيفن، مستثمر تشفير مقره شنغهاي، فضل ذكر اسمه الأول فقط لوكالة بلومبرغ: "هذه السياسات ليست جديدة بالنسبة لنا، لذا فنحن نعتبرها إشارة شراء". وأضاف أنه اشترى عملة بيتكوين بـ 20000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفًا أن ذلك لا يزال ممكنًا من خلال العديد من البورصات المركزية.

مع ذلك، فهو لا يرى أن الجميع سيكون لديهم نفس رد الفعل، فقد يشعر الوافدون الجدد إلى مجال العملات المشفرة بالخوف.

قال مستثمر تشفير آخر رفض الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة للموضوع، إن الإجراءات الصارمة الأخيرة لن تخيف المستثمرين القدامى الذين وجدوا حلولاً بديلة لشراء عملات افتراضية في البورصات الرسمية.

ويتجه البعض إلى MetaMask - وهي محفظة رقمية يستخدمها اللاعبون عبر الإنترنت لشراء وبيع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) - لكن يمكن أيضًا استخدامها في تداول العملات المشفرة.

وفي حين أن المنظمين الصينيين قد حظروا بالفعل تداول وتعدين بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، فمن غير المرجح أن ينفذوا حظراً صريحاً على الاحتفاظ بالأصول الرقمية لأنه سيكون من الصعب للغاية، كما توقع ستيفن.

وقال: "الحكومة ذكية.. لن يصدروا سياسة لا يمكنهم تنفيذها".