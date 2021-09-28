شركة سيارات صينية تطلق وحدة هواتف ذكية لمنافسة أبل

قفزت شركة جيلي الصينية لصناعة السيارات في مجال الهواتف الذكية بعد أن أنشأ مؤسسها شركة جديدة.

ووقعت شركة Hubei Xingji Shidai Technology Co، التي أسسها إريك لي، اتفاقية تعاون استراتيجي مع منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في ووهان، لتصنيع الهواتف المحمولة، وفقاً لما ذكرته جيلي.

مادة اعلانية

وقالت جيلي في بيان صحافي إن الشركة سيكون مقرها في ووهان وستركز على "دمج التقنيات والموارد العالمية لتطوير الأجهزة الذكية المتميزة بما في ذلك الهواتف الذكية للمستهلكين العالميين".

ويسلط دخول جيلي إلى الهواتف الذكية الضوء على دافع صانع السيارات للاستفادة من المجالات الجديدة التي شهدت قيام الشركة بالمغامرة في مجال الأقمار الصناعية والسيارات الطائرة.

يأتي ذلك، فيما تراجعت صادرات الهواتف الذكية في الصين بنسبة 17% على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام، وفقاً لشركة الأبحاث Canalys. وتظهر بيانات IDC أن الشحنات نمت على الصعيد العالمي بأكثر من 13%.

يأتي ذلك، نظراً لانخفاض حصة هواوي في السوق بسبب العقوبات الأميركية، فيما سعى المنافسون الصينيون مثل شاومي، وأوبو، وفيفو إلى استغلال الفرصة واكتساب حصة سوقية أكبر.

وتدخل جيلي سوقاً حاداً ويمكن أن تنافس منتجاتها المتوقع الشركات الرائدة مثل أبل، وسامسونغ، وشاومي في فئة الهواتف الذكية المتميزة.

لم تقدم الشركة تفاصيل حول العلامة التجارية للهواتف أو متى قد يتم إطلاقها، لكنها قالت إن الهواتف الذكية تكمل أعمالها في مجال السيارات.

فيما أوضح، لي، إن الهواتف والأجهزة المحمولة يمكن أن تعمل "كمسار لتطبيقات سيارات أكبر".

وأضاف "هناك ارتباط وثيق بين التقنيات داخل مقصورات القيادة الذكية للمركبات وتقنيات برامج الهواتف الذكية. ويتمثل الاتجاه الرئيسي في المستقبل القادم في إنشاء أنظمة إيكولوجية للمستخدمين عبر الحدود وتزويد المستخدمين بتجارب أكثر ملاءمة وذكاءً وسلاسة في الشاشات المتعددة".