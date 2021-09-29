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أمازون تكشف عن أول روبوت منزلي لها.. هذا ما يفعله!

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روبوت أسترو
روبوت أسترو
تكنولوجيا

أمازون تكشف عن أول روبوت منزلي لها.. هذا ما يفعله!

يتضمن خدمات المساعد الصوتي وأمازون فيديو وطرح قبل نهاية العام

دبي - العربية.نت

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يتجول روبوت أسترو "Astro" البالغة تكلفته 1000 دولار في أرجاء منزلك على ثلاث عجلات ويمكن استخدامه لنقل الأشياء من غرفة إلى أخرى، والدردشة المرئية، وتشغيل الموسيقى ومراقبة منزلك.

ستطلب أمازون من الأشخاص التسجيل ثم ستدعوهم لطلب الروبوت، حيث لن تقوم ببيعه للجميع كما تفعل على موقعها للتجارة الإلكترونية مع باقي السلع، حيث يسمح ذلك لشركة أمازون بتجنب بناء الكثير من الأدوات التي لن تبيعها والتخبط العام مثل هاتف أمازون فاير الذي توقف في عام 2015.

وقالت أمازون إن Astro ستطرح للبيع في وقت لاحق من هذا العام لكنها لم تذكر تاريخ إطلاق محدد.

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لماذا الروبوتات؟

وأوضح نائب رئيس المنتجات في أمازون، تشارلي تريتشلر، السبب وراء إنتاج روبوت، بأن هناك اجتماعات من حين لآخر بين الفريق، للنظر في التغيرات التكنولوجية المستقبلية، وما هي الأدوات التي لن تغيب عن أي منزل خلال 5 إلى 10 سنوات مقبلة، والتي كان الروبوت جزءاً منها كرؤية للفريق.

أسترو مع حامل أكواب
أسترو مع حامل أكواب

وقال تريتشلر إن Astro تجمع الكثير مما تقدمه أمازون بالفعل في منتجات أخرى، حيث تستخدم أمازون بالفعل الروبوتات الصناعية التي تنقل المنتجات عبر مستودعاتها، فضلاً عن تطويرها لأجهزة الفيديو، والمساعد الصوتي أليكسا، والمراقبة المنزلية، وهو ما تم جمعه في أسترو.

ما هو أسترو؟

ويأتي أسترو بحجم يقارب كلب صغير، يتجول في المنزل على ثلاث عجلات، بما في ذلك عجلتان كبيرتان تمنعانه من التعثر وأخرى أصغر للدوران. كما يحتوي على كاميرا ترتفع على ذراع 42 بوصة يمكنها مراقبة المنزل أثناء قيامه بدوريات.

ويمكن للروبوت متابعتك وتشغيل الموسيقى أو عرض البرامج التلفزيونية على شاشته التي تعمل باللمس مقاس 10 بوصات. ويمتلك أداة التعرف على الوجوه، والتي تتيح له توصيل المشروبات لأعضاء الأسرة.

أسترو
أسترو

كما تستخدم كاميرات أسترو لأمن المنزل أو للدردشة المرئية، كما يمكن التحدث معه للاطلاع على أخبار الطقس أو الرياضة عبر مساعد أليكسا المدمج به. ويمكنك تشغيل الأفلام أو البرامج التلفزيونية كما يفعل جهاز أمازون اللوحي أو Fire TV.

ويأتي الروبوت مع تطبيق على الهاتف يمكنك التحكم فيه عن بُعد، وهو أمر مفيد إذا كنت تريد مراقبة شخص عزيز يعيش بمفرده، مثل أحد أفراد الأسرة المسنين.

وستتعاون أمازون مع جهات خارجية لتقديم أدوات مثل وحدة قياس ضغط الدم عبر أسترو.

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