جهود صينية لمنع انتقال عدوى "إيفرغراند" إلى القطاع المالي

تدخلت الصين لشراء حصة في بنك إقليمي متعثر من مجموعة إيفرغراند Evergrande، حيث تسعى للحد من انتقال العدوى إلى القطاع المالي من شركة التطوير العقاري المحاصرة بالديون.

ووافقت Evergrande على بيع حصة 20٪ في بنك Shengjing إلى حكومة شنيانغ المحلية مقابل 10 مليارات يوان (1.55 مليار دولار)، مع مطالبة البنك بأن تذهب جميع العائدات لتسوية الديون مع المقرض، وفقًا لبيان إلى بورصة هونغ كونغ.

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في هذه الحالة، لن تفعل الصفقة الكثير لمساعدة Evergrande على سداد ديونها الضخمة لحاملي السندات ومشتري المنازل.

يوضح هذا التحرك كيف تتخذ السلطات خطوات لتقليل التداعيات على النظام المصرفي من أزمة السيولة المتفاقمة لدى Evergrande أثناء محاولتها تجنب عملية الإنقاذ. وأخبر ما لا يقل عن 10 مقرضين المستثمرين في وقت سابق من هذا الشهر أن لديهم ضمانات كافية لقروض المطور وأن المخاطر تحت السيطرة.

وطلب البنك المركزي في هونغ كونغ من المقرضين الإبلاغ عن تعرضهم لمجموعة Evergrande، وفقًا لما نقلته "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر.

قال نيكولاس تشو، كبير المحللين في وكالة Moody’s Investors Service: "لا يزال الحفاظ على استقرار القطاع الاجتماعي والمالي هو الهدف الأسمى لسياسة الحكومة الصينية.. ستتخذ السلطات، بما في ذلك الحكومات المحلية، تدابير سياسية وتتولى أدوار التنسيق لضمان أن أزمة Evergrande لا تسبب عدم استقرار اجتماعي أو مالي"، بحسب "بلومبرغ".

ستبيع المجموعة العقارية حوالي 1.75 مليار سهم محلي غير مدرج في بنك Shengjing لشركة Shenyang Shengjing Finance Investment Group Co بسعر 5.7 يوان، وفقًا للبيان. وستنخفض حصة Evergrande في البنك إلى 14.57٪ بعد الصفقة الأخيرة، الأمر الذي يتطلب موافقات ذات صلة.

وقد جمعت Evergrande حوالي مليار يوان من بيع حصة سابقة في بنك Shengjing في أغسطس.

تؤكد الصفقة الضغوط المتزايدة على الملياردير هوي كا يان لتفكيك وبيع الأصول لسداد جبل ديون إيفرغراند. وكانت حصة الشركة الأصلية البالغة 36٪ في بنك Shengjing من بين أكثر الأصول المالية قيمة، حيث بلغت قيمتها حوالي 2.8 مليار دولار. لكن هذه الحيازة أصبحت أقل جاذبية، حيث شدد المنظمون الرقابة على المعاملات مثل الإقراض التفضيلي وشراء السندات بين البنوك وأكبر مساهميها.

وسجل البنك انخفاضًا بأكثر من 60٪ في أرباح النصف الأول بسبب انخفاض صافي دخل الفوائد وارتفاع خسائر انخفاض قيمة الأصول.

وقالت إيفرغراند في البيان إن قضية السيولة في الشركة أثرت سلبًا على بنك Shengjing بطريقة مادية، مضيفة أن إدخال مستثمر سيساعد على استقرار عمليات البنك.

وفي إشارة إلى تراجع التوقعات بالنسبة لشركة Evergrande، خفضت وكالة "فيتش" تصنيف المطور إلى C من CC اليوم الأربعاء.