عمدة الحي المالي في لندن: نعتزم توطيد العلاقات مع السعودية

أكد عمدة الحي المالي في لندن، ويليام راسل في مقابلة مع "العربية" قبيل جولة خليجية، على أهمية توطيد العلاقات بين السعودية والمملكة المتحدة فيما يتعلق بالخدمات المالية، والاستدامة، والتمويل الأخضر، والتكنولوجيا المالية وغيرها، لافتا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي وأهمية التزام المملكة بخفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.

وقال عمدة الحي المالي في لندن: "آمل في التواصل مجددا مع العديد من جهات الاتصال السعودية خلال زيارتي إلى المملكة.. لقد قمنا بعقد مؤتمر هنا في السعودية الشهر الماضي، لذا فإننا نتطلع إلى العودة مرة أخرى".

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وأشار إلى أن التباحث مع الجانب السعودي سيكون حول "الخدمات المالية والمهنية في لندن، والعودة إلى العمل بعد الجائحة، والاستدامة، والتمويل الأخضر، والتكنولوجيا المالية وغيرها".

وأضاف: "دون شك سنقوم بلقاء وزير المالية ووزير التجارة ووزراء آخرين.. هناك الكثير من الشخصيات الهامة التي نسعى للقائها ولكن ليس لدي أسماء محددة الآن".

وتابع راسل قائلاً: "معظم النقاشات ستكون حول الخدمات المالية والاستدامة ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.. نحن نعمل بجد بخصوص هذا الأمر، ونأمل في أن يكون هناك وفد سعودي جاهز لتغطية هذا المؤتمر".

وأضاف: "سنتحدث أيضا عما يمكننا القيام به للمساهمة في تحقيق رؤية 2030".

وقال راسل: "هناك الكثير من الفرص.. بنهاية شهر أكتوبر ستشهد السعودية مبادرة مستقبل الاستثمار، وسوف يأتي الكثير من الشخصيات من المملكة المتحدة، وأعتقد أن هناك بعض الوزراء سيأتون أيضا، فالأمر ليس إلا تتمة لتوطيد العلاقات مع السعودية".

كما أشار عمدة الحي المالي في لندن إلى التطرق أيضاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي والتزام المملكة بخفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.