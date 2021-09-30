.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عمدة الحي المالي في لندن: نعتزم توطيد العلاقات مع السعودية

  • الخط
اقتصاد السعودية

عمدة الحي المالي في لندن: نعتزم توطيد العلاقات مع السعودية

في ما يخص الخدمات المالية والاستدامة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد عمدة الحي المالي في لندن، ويليام راسل في مقابلة مع "العربية" قبيل جولة خليجية، على أهمية توطيد العلاقات بين السعودية والمملكة المتحدة فيما يتعلق بالخدمات المالية، والاستدامة، والتمويل الأخضر، والتكنولوجيا المالية وغيرها، لافتا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي وأهمية التزام المملكة بخفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.

وقال عمدة الحي المالي في لندن: "آمل في التواصل مجددا مع العديد من جهات الاتصال السعودية خلال زيارتي إلى المملكة.. لقد قمنا بعقد مؤتمر هنا في السعودية الشهر الماضي، لذا فإننا نتطلع إلى العودة مرة أخرى".

وأشار إلى أن التباحث مع الجانب السعودي سيكون حول "الخدمات المالية والمهنية في لندن، والعودة إلى العمل بعد الجائحة، والاستدامة، والتمويل الأخضر، والتكنولوجيا المالية وغيرها".

30 منتجاً سعودياً تحت الحماية من المنافسة غير العادلة دعماً لتوطين الصناعة اقتصاد اقتصاد السعودية 30 منتجاً سعودياً تحت الحماية من المنافسة غير العادلة دعماً لتوطين الصناعة

وأضاف: "دون شك سنقوم بلقاء وزير المالية ووزير التجارة ووزراء آخرين.. هناك الكثير من الشخصيات الهامة التي نسعى للقائها ولكن ليس لدي أسماء محددة الآن".

وتابع راسل قائلاً: "معظم النقاشات ستكون حول الخدمات المالية والاستدامة ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.. نحن نعمل بجد بخصوص هذا الأمر، ونأمل في أن يكون هناك وفد سعودي جاهز لتغطية هذا المؤتمر".

وأضاف: "سنتحدث أيضا عما يمكننا القيام به للمساهمة في تحقيق رؤية 2030".

وقال راسل: "هناك الكثير من الفرص.. بنهاية شهر أكتوبر ستشهد السعودية مبادرة مستقبل الاستثمار، وسوف يأتي الكثير من الشخصيات من المملكة المتحدة، وأعتقد أن هناك بعض الوزراء سيأتون أيضا، فالأمر ليس إلا تتمة لتوطيد العلاقات مع السعودية".

كما أشار عمدة الحي المالي في لندن إلى التطرق أيضاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي والتزام المملكة بخفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر يهمنا جميعا..هذه أخطر نقطة لانتشار كورونا على الطائرة خبر يهمنا جميعا..هذه أخطر نقطة لانتشار كورونا على الطائرة
أسطورة الملاكمة أحب الرسم.. لوحات غير معروفة لمحمد علي أسطورة الملاكمة أحب الرسم.. لوحات غير معروفة لمحمد علي
الأكثر قراءة
حكاية لا تصدق.. مصري حملت لوحة سيارته تفاصيل وفاته حكاية لا تصدق.. مصري حملت لوحة سيارته تفاصيل وفاته
احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت
بينهم امرأة.. تفاصيل المصريين المتورطين باغتيال ضباط سودانيين بينهم امرأة.. تفاصيل المصريين المتورطين باغتيال ضباط سودانيين
هذا ما وجدته مصر بعد مداهمة شقة هذا ما وجدته مصر بعد مداهمة شقة "الإخوان"
السعودية تستهدف توظيف 90.1 ألف مواطن في هذا القطاع السعودية تستهدف توظيف 90.1 ألف مواطن في هذا القطاع
أعراض خطيرة لنقص الحديد في جسم الإنسان.. وإليكم الحل أعراض خطيرة لنقص الحديد في جسم الإنسان.. وإليكم الحل
قبل أن تذهب
ساركوزي.. أول رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بالسجن
ساركوزي.. أول رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بالسجن
اكتشف المزيد