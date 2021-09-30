نسخ النصوص الكتابية من الصور على هواتف آيفون.. إليك كيف تعمل

يحتوي أحدث إصدار من نظام تشغيل آيفون، iOS 15، على العديد من الميزات الجديدة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل المحتوى في الصورة.

بينما كان التعرف على الكائنات داخل الصورة موجوداً منذ فترة، إلا أن الجديد في آيفون، هو أنه يتم معالجة الصور على هاتف آيفون هذه المرة، بدلاً من نقله إلى خادم سحابي. بالإضافة إلى أنه مدمج في نظام التشغيل.

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وأحد التطبيقات الأكثر استخداماً لهذه التقنية الجديدة هو القدرة على نسخ النص ولصقه من صورة - لذلك، على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين التقاط صورة لصفحة في كتاب ثم أخذ هذا النص ووضعه في مستند أو ملاحظة.

كما يتيح للمستخدمين التعرف على أرقام الاتصال أو البريد الإلكتروني بسهولة أكبر من خلال التعرف على أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني التي تم تدوينها، من بطاقة العمل، وهي تعمل أيضاً مع نص مكتوب بخط اليد.

كيف تعمل؟

التقط صورة للنص الذي تريد نسخه في مستند، حتى لو كانت صورة لوصفة من كتاب طبخ.

ثم انتقل إلى تطبيق الصور وحدد الصورة التي تحتوي على النص الذي تريد نسخه. ثم اضغط لأسفل على النص الذي تريد نسخه بإصبعك، بنفس الطريقة التي تفعل بها في تطبيق ملاحظات أبل "Apple Note"، أو الرسائل النصية، وستظهر نقطتا محدد النص على الصورة.

قم بتمديد مؤشرات تحديد النص لتغطية كل النص الذي تريد نسخه. ومن ثم اضغط على "نسخ".

انتقل إلى معالج الكلمات الذي تختاره، وانقر فوق حقل النص، والصقه.

كما يمكنك، التقاط صورة للنص ووضعها مباشرة في تطبيق Notes، حيث تعمل الميزة الجديدة أيضاً مباشرةً في معالج النصوص مثل تطبيق Notes.

ولمعرفة الطريقة، قم بالضغط على الشاشة واختر الأيقونة في النافذة المنبثقة التي تشبه ثلاثة أسطر من النص في مربع، والتي تشير إلى أيقونة النص المباشر.

وبعدها ستظهر نافذة الكاميرا في النصف السفلي من الشاشة. قم بتوجيهه إلى نص وسيقوم البرنامج بالتعرف عليه تلقائياً.

وسيُبرز برنامج أبل النص الذي يريد إدراجه في التطبيق داخل نافذة الصورة.

اضغط على زر "إدراج" الأزرق عندما يقوم البرنامج بتحديد الجزء الأيمن من النص.

طريقة أخرى

يمكنك أيضاً مسح النص ضوئياً مباشرةً من تطبيق الكاميرا بجهاز آيفون عبر هذه الخطوات.

قم بتوجيه الكاميرا إلى الكلمات، وإذا تعرف البرنامج على النص، فسيعرض أيقونة النص المكون من ثلاثة أسطر في الجزء السفلي الأيمن من عدسة الكاميرا، أو أعلى اليمين من الشاشة.

اضغط الزر. سيتحول إلى اللون الأصفر ويظهر نافذة مخصصة للنص في الصورة.

يمكنك تحديد هذا النص ونسخه ولصقه في أي مستند.