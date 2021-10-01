تصريحات الفيدرالي حول "حظر العملات المشفرة" تقفز بـ"بيتكوين" 10%

بدأت بيتكوين الربع الرابع من العام على ارتفاع، حيث زادت اليوم الجمعة، بنسبة 10٪ تقريبًا وسط تزايد الثقة في أوساط المضاربين بأن الأصول المشفرة ستستمر في تحقيق المكاسب على الرغم من الضغوط التنظيمية المتزايدة.

قفزت أكبر الأصول الرقمية من حيث القيمة السوقية إلى 47742 دولارًا، مما ساعد على دفع العملات المشفرة الأخرى مثل إيثر ولايتكوين للصعود. وقد تم تفسير تعليقات الخميس من قبل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، على أنها إشارة إلى أن الولايات المتحدة قد تتخذ موقفًا تنظيميًا أخف.

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وأكد باول خلال جلسة مراقبة الاستجابة الوبائية لوزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي، أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لحظر بيتكوين والعملات المشفرة.

قال فيجاي أيار، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في منصة تبادل العملات المشفرة Luno Pte: "قد نشهد بداية عدم الارتباط بالأسواق التقليدية هنا.. يبدو أن العملة المشفرة في دورة صعود خاصة بها وتستمر في الارتفاع"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

على الرغم من انخفاضها بنسبة 7.6٪ في سبتمبر، سجلت بيتكوين مكاسب بنسبة 25٪ في الربع الثالث. وذلك بالمقارنة مع انخفاض بنسبة 41٪ في الأشهر الثلاثة السابقة.