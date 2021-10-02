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ضوء أخضر أميركي للعملات المشفرة.. بيتكوين تقفز لهذا المستوى

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بيتكوين
بيتكوين
بيتكوين

ضوء أخضر أميركي للعملات المشفرة.. بيتكوين تقفز لهذا المستوى

بيتكوين تقفز 11% متجاوزة مستوى 48 ألف دولار

دبي - العربية.نت

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قفزت عملة بيتكوين، في غضون دقائق إلى أكبر مكاسبها اليومية منذ يوليو، وارتفعت العملات الرقمية الأخرى في موجة صعود مفاجئة أعقبت أكبر انخفاض شهري منذ مايو.

وقفزت أيضاً إيثريوم، ولايت كوين، وEOS، كما صعد مؤشر بلومبرغ غالاكسي كريبتو بنسبة 8.9%. يأتي ذلك، بعد أن تراجعت عملة بيتكوين بنسبة 7.6% في سبتمبر وسط مخاوف من زيادة الضغط التنظيمي في الصين والولايات المتحدة.

وقدم المتداولون مجموعة متنوعة من الأسباب المحتملة للمكاسب، حيث أشار البعض إلى تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس بأن البنك المركزي ليس لديه "نية لحظر العملات المشفرة"، بينما استشهد البعض بمستويات الأسعار مثل المتوسطات المتحركة التي يراقبها المحللون الفنيون عن كثب.

وقال باول في جلسة استماع بالكونغرس يوم الخميس إنه "ليس لديه نية" لحظر العملات المشفرة. ومع ذلك، فقد أضاف أن العملات المستقرة قد تكون قابلة أكثر للتنظيم.

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بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لمدير أصول التشفير Valkyrie Investments، ليا والد: "كانت الأسواق تتداول بحظر منذ أسابيع، بسبب الافتقار إلى الوضوح التنظيمي والبيانات الصادرة عن السلطات الأميركية التي تشير إلى أنها تسعى إلى تقليص نشاط التشفير بشكل كبير".

وأضافت، "هذا، جنباً إلى جنب مع الضعف في سوق الأسهم، فيما يعد شهر أكتوبر هو وقت صعودي نموذجي لأسواق العملات الرقمية، يمكن أن يشير إلى تحول في التداول القائم على المخاطرة في أسواق التشفير للأسابيع العديدة القادمة، حيث يسعى المستثمرون للحصول على عوائد في غير الأصول التقليدية".

ومع ارتفاع بيتكوين، حصلت أسهم شركات بورصات العملات المشفرة، على دفعة، حيث ارتفعت أسهم شركة ماراثون ديجيتال هولدينغز، وبيت ديجيتال، ومايكرو استراتيجي، بأكثر من 5% يوم الجمعة، عقب ارتفاع عملة بيتكوين بأكثر من 11%، متجاوزة مستوى 48000 دولار.

بيتكوين
بيتكوين

في الوقت نفسه، شهدت كل من شركة Riot Blockchain Inc، وكوينباس غلوبال مكاسب بنسبة 1.6%.

كما حولت بيتكوين، خسائرها في شهر سبتمبر كأكبر خسائر شهرية منذ مايو الماضي، إلى ربح بنسبة 26% خلال الربع الثالث، مقابل تراجع بنسبة 41% في الربع الثاني.

من جانبه قال الشريك الإداري والمؤسس المشارك لشركة Nexo، لإقراض العملات المشفرة، أنطوني ترينشيف، إنه شعر بالتشجيع لأن هذه الخطوة السريعة جعلت بيتكوين أعلى من متوسطاتها المتحركة 20 و50 و200 يوماً في تمريرة سريعة واحدة.

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