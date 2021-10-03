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الراجحي كابيتال: بيع PIF لحصة في STC يزيد وزنها في المؤشرات العالمية

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صندوق الاستثمارات

الراجحي كابيتال: بيع PIF لحصة في STC يزيد وزنها في المؤشرات العالمية

صندوق الاستثمارات العامة يسعى للاحتفاظ بحصة أغلبية تزيد عن 50% بالشركة

دبي - العربية.نت

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قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، إن التراجعات التي يشهدها سهم الاتصالات السعودية STC، متوقع على المدى القصير بسبب المستثمرين الأفراد وهو رد فعل على إعلان صندوق الاستثمارات العامة عزم بيع جزء من حصته في الشركة.

وأضاف في حديثه لـ "العربية" أن شركة الاتصالات السعودية تتمتع بقوة أوضاعها المالية، بمساندة شركاتها التابعة مثل Solution by STC، والتي من المتوقع أن تنمو بعلامتين عشريتين، وشركة أس تي سي كوارا، كما أن شركتها أس تي سي باي حصلت على رخصة البنوك الرقمية.

وأوضح أن تقييمات الشركة تتراوح بين 125 و135 ريالا وفقا لتوزيعات الأرباح، فيما يصل تقييمها وفقا للتدفقات النقدية المخصومة إلى 140 ريالا.

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وتوقع أن تشهد أسهم الشركة تذبذبا، لكنها ستعود للانتعاش مرة أخرى.

وفيما يتعلق ببيع صندوق الاستثمارات العامة لحصته، توقع السديري أن يكون بيع تلك الحصة على مراحل، أن يكون أغلبها لمستثمرين ماليين، مشيرا إلى أن عملية البيع سترفع حجم الأسهم حرة التداول لسهم إس تي سي، وهو الأمر الذي سيكون إيجابي لأسهم الشركة ويساعدها على زيادة وزنها في المؤشرات العالمية.

وكانت "إس تي سي"، أعلنت أمس الخميس، عن تلقيها خطاباً من صندوق الاستثمارات العامة، أكبر المساهمين فيها، بشأن دراسة بيع جزء من أسهمه في الشركة مع الاحتفاظ بحصة أغلبية تزيد عن 50%.

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