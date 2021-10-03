العملات المشفرة تنتعش..تكسب 192 مليار دولار في 48 ساعة

واصلت العملات المشفرة بقيادة "بيتكوين" مكاسبها الضخمة التي جاءت بعد موجة نزيف قاسية على خلفية التضييقات التي أعلنتها الصين من خلال الإجراءات التي أعلنها بنك الشعب الصيني، حيث قرر اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية لتداول العملات المشفرة، وحظر على البورصات في الخارج تقديم الخدمات لمستثمري البر الرئيسي عبر الإنترنت.

على صعيد التداولات وخلال الـ 48 ساعة الماضية، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 8.6% رابحة نحو 192.5 مليار دولار، وذلك بعدما ارتفعت القيمة السوقية المجمعة من مستوى 1939.5 مليار دولار إلى مستوى 2132 مليار دولار في تعاملات اليوم.

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بالنسبة لـ"بيتكوين"، فقد سجلت مكاسب خلال الـ 48 ساعة الماضية بنسبة 8.6% مع ارتفاعها خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 13.4%، حيث ارتفع سعرها من مستوى 44110 دولارات إلى نحو 47920 دولارا في تعاملات اليوم رابحة نحو 3810 دولارات.

كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 8.8% رابحة نحو 73.6 مليار دولار وذلك بعدما صعدت القيمة الإجمالية للعملة من مستوى 828.6 مليار دولار إلى نحو 902.2 مليار دولار في الوقت الحالي. وبهذا الرقم تستحوذ "بيتكوين" على نحو 38.2 في المئة من إجمالي مكاسب السوق.

وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 3.8% مقابل مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 19.3% ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 3399 دولارا. كما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 400.6 مليار دولار.

وفيما حلت عملة "كاردانو" في المركز الثالث بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد سجلت العملة مكاسب خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 0.5% مقابل صعود بنسبة 2.6% خلال الساعات الماضية ليستقر سعر العملة عند مستوى 2.26 دولار. كما سجلت قيمتها السوقية الإجمالية نحو 72.4 مليار دولار.

وسجلت عملة "بينانس كوين" التي حلت في المركز الرابع بين أكبر 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية مكاسب خلال تداولات الأسبوع الأخير بلغت نسبتها 25.5% مقابل صعود خلال الساعات الماضية بنسبة 3.9% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 429 دولارا. كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 72.28 مليار دولار.

وجاءت عملة "تيزر" في المركز الخامس، بعدما استقر سعر العملة عند مستوى دولار واحد. كما سجلت قيمتها السوقية الإجمالية نحو 68.04 مليار دولار.