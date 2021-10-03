هذه القطاعات الأعلى في نسبة التوطين بالسعودية

قالت محللة الاقتصاد الكلي في بلتون المالية القابضة، روان علي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن العجز المالي السعودي تراجع سريعا من 11% في 2020 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.6% متوقعة في 2022، وفقا للبيان التمهيدي للميزانية 2022، وهو ما يرجع إلى تحسن أسعار النفط المقتربة من سعر التوازن المالي حالياً، وأيضاً إلى الإيرادات الناتجة عن زيادة معدل القيمة المضافة واستئناف الحركة الاقتصادية.

وأضافت روان علي، أن الحكومة تتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 903 مليارات ريال في 2022، بأقل من توقعاتها للعام 2021 عند 930 مليار ريال، وذلك لاتخاذها رؤية تحفظية تجاه مخاطر جائحة كورونا وأيضا افتراض سعر منخفض للنفط، وأيضاً تستهدف الحكومة فاتورة إنفاق محدودة على المدى المتوسط تبلغ 955 مليار ريال في 2022، لكنها قد تأتي أعلى من المدرجة في الميزانية بسبب الإنفاق الأعلى من المحدد على بعض البنود مثل المنافع الاجتماعية.

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وأشارت محللة الاقتصاد الكلي في بلتون المالية القابضة، إلى استمرار التحسن في سوق العمل السعودي الناتج عن دعم الحكومة للعمالة السعودية من خلال صندوق هدف المستفاد منه 142 ألف مواطن سعودي في النصف الأول من 2021، بجانب تكثيف جهود السعودة مؤخرا.

وأضافت أن التحسن يعود أيضاً إلى استئناف الأنشطة الاقتصادية وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 22% في الربع الثاني من 2021 على أساس سنوي، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على العمالة السعودية لا سيما في القطاع الخاص غير النفطي."

وتوقعت محللة الاقتصاد الكلي لدى بلتون، انخفاض البطالة بين السعوديين إلى 11% في الربع الثالث من 2021، واستمرارها في ذات النطاق حتى نهاية العام الجاري.

كان معدل البطالة بين السعوديين قد تراجع لأدنى مستوى له في 10 سنوات، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 11.3%.

وقال روان علي، إن القطاعات المحققة نسبة سعودة تتخطى 50% من العاملين بها هي القطاع المالي وقطاعات التأمين والتعدين والاتصالات، فيما ارتفعت مساهمة العمالة السعودية في تجارة الجملة والتجزئة من 9% في الربع الأول من 2021، إلى 11% في الربع الثاني من 2021، وذلك قبل دخول قرار قصر العمل على السعوديين في المجمعات التجارية يوم 4 أغسطس الماضي، بالإضافة إلى توطين المرحلة الأولى من قطاع التعليم مطلع سبتمبر 2021.

دخلت قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بشأن تطبيق توطين الأنشطة والمهن العقارية ودور العرض السينمائي حيز التنفيذ ابتداء من الأول من أكتوبر، وجاءت هذه القرارات لتوفير فرص عمل جديدة محفزة ومنتجة.

وصدرت أيضاً قرارات سعودة بعض المهن في قطاعات السينما والعقار تدخل حيز التنفيذ وشملت المرحلة الأولى من القرار، قصر العمل على السعوديين بنسبة 100% في مهن مبيعات السينما، ومنح استثناء لبعض التخصصات الفنية والمساندة، على ألا يتجاوز عدد العمالة الوافدة المستثناة 15% من مجموع العاملين في المنشأة.