أردوغان يلجأ إلى التعاونيات للسيطرة على تضخم في الأسعار يهدد شعبيته

يعمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على توسيع شبكة المتاجر التي تديرها تعاونية زراعية، في محاولة لإبقاء أسعار المواد الغذائية تحت السيطرة حيث يهدد التضخم شعبيته قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في عام 2023.

تسارع التضخم في تركيا للشهر الرابع في سبتمبر، مع ارتفاع الأسعار على أساس سنوي بنسبة 19.58٪، من 19.25٪ في أغسطس. وسجلت الزيادة السنوية في تكلفة الغذاء، والتي تشكل ربع سلة المستهلك تقريبًا، 28.79٪ وسط ضعف الليرة واختناقات الإمدادات والطقس الجاف الذي أثر على المحاصيل.

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ونقلت صحيفة "حرييت" عن أردوغان قوله في إسطنبول يوم الأحد: "الأسواق التي تديرها تعاونيات الائتمان الزراعي مريحة من حيث الأسعار والجودة. لقد أمرنا بفتح حوالي 1000 سوق من هذا القبيل في جميع أنحاء البلاد". مضيفاً أن مثل هذه الخطوة ستساعد في "تحقيق التوازن في السوق.

تدير تعاونيات الائتمان الزراعي التركية حاليًا حوالي 500 متجر بقالة في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لموقعها على الإنترنت. ويمكن أن تخلق زيادة هذا الرقم بمقدار 1000 شركة منافسة لسلاسل البقالة الرئيسية، بما في ذلك BIM Birlesik Magazalar AS المدرجة و A101 Yeni Magazacilik AS المملوكة للقطاع الخاص، والتي كانت تدير حوالي 8500 و 10000 متجر على التوالي، اعتبارًا من نهاية عام 2020.

جاء إعلان أردوغان بعد أن هددت الحكومة بفرض غرامة على الشركات التي تبيع بأسعار مرتفعة. وصدرت أوامر لمسؤولي وزارة التجارة الشهر الماضي بالتحقيق في مزاعم الزيادات المفرطة في أسعار المنتجات الغذائية في أسواق الجملة في المدن التركية الكبرى، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة وإزمير.

كما تعمل الحكومة على بعض التغييرات التشريعية للحد من تضخم أسعار المواد الغذائية. واعتبارًا من أكتوبر، سيتم عرض الفواكه والخضروات الطازجة التي ربما تكون قد أهدرت في المزارع عبر الإنترنت، وسيتم وضع نظام تحذير مبكر للطقس لاكتشاف صدمات الإمداد المحتملة. هناك أيضًا احتمال تقديم حوافز ضريبية ومزيد من الإجراءات التجارية. وقد ألغت تركيا رسوم الاستيراد على الحبوب والعدس في 8 سبتمبر.

ارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين الذي يراقبه البنك المركزي 22 نقطة أساس إلى 16.98٪ في سبتمبر. وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، قام محافظ البنك المركزي شهاب قاودجي أغلو، بتخفيض مفاجئ لأسعار الفائدة الشهر الماضي، بعد وقت قصير من تسليط الضوء على دور الأسعار الأساسية، التي تستبعد المواد المتقلبة مثل الغذاء، في توجيهاته المستقبلية.

وقال إن العوامل المؤقتة تؤثر على مقياس التضخم الأوسع، وسيعقد البنك المركزي التركي اجتماعه القادم لتحديد سعر الفائدة في 21 أكتوبر.

ترتفع تكاليف الوقود والغذاء في جميع أنحاء العالم، وتضيف ازدحامات الموانئ وسلاسل التوريد المتوترة ضغوطا على الأسعار.