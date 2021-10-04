رئيس "سيسكو" لـ"العربية": حصتنا في "بوابة البحر الأحمر" تقلصت إلى 36%

قال محمد المدرس، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، إن الشركة كانت لديها أهداف استراتيجية طويلة المدى من خلال صفقة بيع جزء من حصتها في محطة بوابة البحر الأحمر، منها دخول شركاء استراتيجيين مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة كوسكو العالمية للشحن البحري لدعم وتطوير وتنمية أعمال البوابة.

وكانت سيسكو أعلنت بيع 21.2% من حصتها المباشرة، بالإضافة إلى بيع 4% من حصة الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات "لوجي بوينت"، التي تمتلك فيها سيسكو 76% من رأس المال، وذلك في شركتها التابعة شركة محطة بوابة البحر الأحمر بعد الانتهاء من تكاليف المعاملات المرتبطة.

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وقال المدرس في مقابلة مع "العربية"، إن الصفقة ستنعكس على النتائج المالية للربع الثالث فيما سينخفض الأثر في الأرباح بعد تخفيض الحصة، لكن على المديين المتوسط والبعيد ستعمل "سيسكو" على تعويض هذا الانخفاض من خلال توظيف بعض العوائد التي نتجت عن هذه الصفقة في صفقات استحواذ وتوسعات جديدة.

وأوضح أن الانتهاء من كافة التعاملات المتعلقة بالصفقة تم منذ بداية العام، وتم استلام العوائد النقدية في حسابات الشركة، لكن بحسب الأنظمة المالية العالمية تسجل الحصة الفعلية المتعلقة بالصفقة وليس التدفقات النقدية بقيمة 556 مليون ريال، مضيفاً أن الأثر على حقوق الملكية سينعكس على القوائم المالية أو حقوق الملكية بـ362 مليون ريال تقريبا لأنها تحولت من قيمة أصل ملموس إلى أصول نقدية، لذلك يتم تسجيلها في حقوق الملكية وليس هناك أثر على قائمة الدخل من ناحية الإيرادات والأرباح من جراء الصفقة.

وعن حجم الحصة المتبقية لـ "سيسكو" في محطة بوابة البحر الأحمر، قال إن حصة الملكية تقلصت من 60% إلى 36% تقريباً كحصة مباشرة.

وتابع: "تتم عملية توحيد القوائم إما عن طريق ملكية أغلبية أو عن طريق الاتفاق للحصول على حقوق الإدارة، وأثناء المفاوضة لإنهاء أعمال الصفقة تم الاتفاق بين الشركاء الحاليين والجدد على أن تبقى حقوق الإدارة تحت إشراف سيسكو".