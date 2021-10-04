صندوق "وثيق بروبتيك" للعربية: جمع 25 مليون ريال في أول جولة تمويلية

قال الشريك الإداري، في وثيق بروبتيك فنتشر، خالد زيدان، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن صندوق وثيق بروبتيك فنتشر هو صندوق استثمار رأس مال جريء مرخص من هيئة سوق المال السعودية يستهدف الاستثمار في التقنيات الداعمة للقطاع العقاري، والصندوق نتاج عمل كبير من شركة وثيق استمر أكثر من عام ونصف وجرى إطلاقه في شهر يونيو الماضي، ويستهدف السوق العقاري وفقا لخبرة شركة وثيق.

وأضاف خالد زيدان، أن الهدف الأساسي للصندوق هو الربط بين شركات التقنية الناشئة في السعودية وإقليميا بالوطن العربي مع جميع الأطراف ذات العلاقة بالمجال العقاري بداية من البحث عن الأرض ودراستها وتقييمها حتى البناء وأيضا إعادة بنائها وصيانتها.

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وأوضح الشريك الإداري أن صندوق وثيق بروبتيك فنتشر منذ إطلاقه في شهر يونيو الماضي، استهدف الكثير من المستثمرين محليا وإقليميا وعالميا وشهد إقبالاً هائلاً في طرحه الأول، ويبلغ حجم الصندوق المستهدف 100 مليون ريال، وجمع عند إغلاق أول جولة تمويلية أكثر من 25 مليون ريال وقد تتجاوز قيمتها هذا الرقم.

وأوضح أن المستهدف من الجولة هو بدء الاستثمارات ودعم الشركات والبداية بشركة الرمز، وسيعلن إجمالي التمويل في الجولة الأولى خلال أسبوعين.

أعلنت شركة الرمز للعقارات، إحدى شركات التطوير العقاري السكني في السعودية، عن عقد اتفاقية تعاون مشترك مع صندوق "وثيق بروبتيك فنتشر" المختص بالاستثمار في التقنيات الداعمة للقطاع العقاري.

وأوضح خالد زيدان، أن فترة الطرح لحجم الصندوق المتبقي ستكون في العام القادم، لتحديد حجمه النهائي.

وأشار إلى أن القطاع العقاري به أكبر سيولة نقدية عالميا وهو أكبر قطاع تأخر في تطبيق التكنولوجيا وشركات التطوير العقاري المحلية تتوجه لتطبيق التكنولوجيا حاليا بجميع مراحلها.

وأضاف الشريك الإداري، في وثيق بروبتيك فنتشر، أن شركات التطوير العقاري متقبلة فكرة استخدام التكنولوجيا لمحاكاة متطلبات السوق تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن أي مستثمر يستهدفه الصندوق بشكل عام يكون ذلك من ناحية استثمارية بحصوله على عائد من الاستثمار والعوائد المستهدفة من صناديق رأس المال الجريء تكون من 5 إلى 7% على مدى عمر الصندوق، ويفضل الصندوق جلب المستثمرين لهم علاقة بالشركات المستثمر فيها، ويعمل على وضع استراتيجيات لتقليل المخاطر، عبر فريق عمل الصندوق من خبراء عددهم 17 مختصا من جميع أنحاء العالم.