عدوى بريطانية تنتقل سريعاً للاتحاد الأوروبي بسبب هؤلاء العمال!

قال خبراء النقل، إن نقص سائقي الشاحنات الذي ابتليت به المملكة المتحدة ليس مشكلة بريطانية فقط، حيث تواجه قارة أوروبا بأكملها عجزاً ومشكلات محتملة في سلسلة التوريد.

يأتي ذلك فيما تعرضت بريطانيا للشماتة من مواطني البر الرئيسي لأوروبا الأسبوع الماضي، حيث واجهت المملكة المتحدة أزمة بنزين، وامتدت الطوابير الطويلة من السيارات خارج محطات البنزين البريطانية مع انتشار الذعر في جميع أنحاء البلاد وسط نقص في سائقي الشاحنات القادرين على توصيل الوقود.

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وأشار خبراء الصناعة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان أحد الأسباب الرئيسية لنقص سائقي مركبات البضائع الثقيلة، على الرغم من أن المشاكل في الصناعة تتعمق أكثر وتنتشر في جميع أنحاء أوروبا. حيث وجدت دراسة استقصائية في يونيو من قبل جمعية النقل على الطرق أن السائقين المتقاعدين، وتغيير قواعد العمل، ووباء كوفيد، والأجور المنخفضة والسائقين الذين يغادرون الصناعة كانت من بين أسباب نقص السائقين.

الاتحاد، الذي كان يحذر من نقص السائقين منذ شهور، يقول إن عجز سائق الشاحنات الثقيلة في المملكة المتحدة يبلغ 100000 حالياً؛ مقابل 60 ألف في فترة ما قبل الجائحة.

في مكان آخر، ظهرت مشكلات سلسلة التوريد في المقدمة في بريطانيا خلال الوباء، حيث لم يتمكن سائقو الشاحنات من دخول البلاد أو الخروج منها بسهولة، مما تسبب في طوابير طويلة في الموانئ والحدود، مما أدى إلى بعض النقص في المواد الغذائية والأدوية.

وقال الخبراء وقادة الصناعة إنهم حذروا الحكومة من عواقب تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على القوى العاملة في البلاد، حيث تعتمد العديد من الصناعات الرئيسية على العمال الأوروبيين، مثل الزراعة والرعاية الصحية والنقل. وعدم القدرة على جذب الموظفين الموسميين هو مصدر قلق خاص للمزارعين الذين يقولون إنهم يواجهون مواقف لا يمكن فيها حصاد المحاصيل أو معالجة الماشية بسبب نقص العمال ذوي الخبرة.

فيما تراقب بقية أوروبا باهتمام مشكلات سلسلة التوريد في المملكة المتحدة ونقص القوى العاملة، لا سيما بالنظر إلى الطلاق المرير الأخير بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في هذه الأثناء، لم تضيع الفرصة على أولاف شولتز، الذي قد يكون المستشار الألماني القادم، لتذكير البريطانيين بأنهم صوتوا لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبالتالي لا يمكنهم توقع فوائد الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي.

ويبلغ متوسط الراتب لسائق الشاحنة في المملكة المتحدة حوالي 40600 دولار، بينما في ألمانيا، يبلغ الراتب حوالي 47500 دولار.

نقص في جميع أنحاء أوروبا

المملكة المتحدة ليست وحدها عندما يتعلق الأمر بنقص السائقين، ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن أجزاء من أوروبا قد تواجه أيضاً نقصاً في سائقي الشاحنات الخاصة بها قريباً بما فيه الكفاية.

وقال المدير العام للرابطة الفيدرالية للشحن والخدمات اللوجستية بألمانيا، فرانك هوستر، لشبكة CNBC: "لسنا في وضع مأساوي ويائس حتى الآن، لكنه قد يحدث"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وأشار إلى أنه في حين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "كان له تأثير بالتأكيد" على المملكة المتحدة، فإن قطاع النقل الأوروبي الأوسع يواجه مشكلة طويلة الأمد مع نقص العمال.

وأضاف: "يفتقر قطاع اللوجستيات إلى موظفين مؤهلين مثل سائقي الشاحنات، ولكنه يفتقر أيضاً إلى سائقي القاطرات المدربين، وعمال الملاحة الداخلية، وعمال المحطات، بالإضافة إلى أفراد الإدارة ... لدينا عدد أقل وأقل من الناس للعمل في الأسواق الغربية".

نشرت شركة ترانسبورت إنتليجنس للتحليل في أغسطس بحثاً عن "نقص السائقين الأوروبيين" حيث قيمت شدة النقص في العديد من الدول الأوروبية، وهي مشكلة قالت إنها تزايدت خلال السنوات الأخيرة. وتشير التقديرات إلى أن النقص الإجمالي في عدد السائقين في جميع أنحاء أوروبا يتجاوز الآن 400000 وظيفة، فيما تصدرت القائمة دول مثل، بولندا والمملكة المتحدة وألمانيا.