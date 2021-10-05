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أكبر خطأ تقني في تاريخ العملات المشفرة.. لا سبيل لإيقافه

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عملات مشفرة

أكبر خطأ تقني في تاريخ العملات المشفرة.. لا سبيل لإيقافه

العملاء أعادوا 117 ألف توكن من عملة COMP.. والمنصة ترسل غيرها

دبي - العربية.نت

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بعد حدوث خلل في منصة الإقراض للعملات المشفرة DeFi Compound أدى إلى توزيع مكافآت خاطئة تصل قيمتها إلى 90 مليون دولار الأسبوع الماضي، قال مؤسس شركة Compound Labs والرئيس التنفيذي روبرت ليشنر إن ملايين آخرين معرضون للخطر.

وغرد ليشنر يوم الأحد، بأنه تم إصدار 202،472.5 من الرموز المشفرة COMP إضافية، مما رفع إجمالي المبلغ بالدولار من العملات المشفرة التي تم توزيعها عن طريق الخطأ إلى حوالي 160 مليون دولار. حيث تعد COMP هي "الرمز الأصلي" المستخدم لإجراء المعاملات. وانخفض سعر COMP بنحو 4% إلى 316.14 دولاراً يوم الاثنين، وفقاً لبيانات CoinMarketCap.com.

بدأ الفشل الذريع الأسبوع الماضي عندما وافق المستخدمون على تحديث النظام الأساسي لـ Compound الذي يحتوي على خطأ برمجي. وفقاً لتغريدة من ليشنر، حيث تسبب الخلل في إرسال الكثير من العملات المشفرة المعروفة باسم COMP إلى بعض المستخدمين.

وعلى عكس منصات الإقراض الأخرى مثل BlockFi، التي تديرها شركة مركزية، يتم تشغيل Compound بواسطة شبكة موزعة من المستخدمين الذين يستخدمون العقود الذكية، أو برامج محددة مسبقاً، ولا يمكن لأي من Compound Labs ولا أي شخص آخر إيقاف توزيع الرموز من خلال النظام الأساسي.

تضع الطبيعة اللامركزية عبء إعادة الأموال على عاتق المستخدمين الذين حصلوا عليها. في اليوم الأول من الهجوم، توسل ليشنر للمستخدمين لإرسال الرموز مرة أخرى، بل هدد بالكشف عن هويات المستخدمين إلى دائرة الإيرادات الداخلية إذا لم يمتثلوا. وفي وقت لاحق اعتذر عن التهديد. وأضاف أنه تم يوم الأحد إعادة ما لا يقل عن 117 ألف توكن.

وقال مطور أساسي في منصة DeFi Yearn في تغريدة، إن الهجوم قد يكون أكبر خسارة أموال على الإطلاق في حوادث العقود الذكية.

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