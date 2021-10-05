إحدى دول مجموعة العشرين تقترب من اعتماد بيتكوين عملة رسمية

كشف النائب الفيدرالي البرازيلي، أوريو ريبيرو، أن البرازيليين قد يتمكنون قريباً من شراء المنازل والسيارات وحتى وجبات ماكدونالدز باستخدام بيتكوين.

وتستعد الدولة الأميركية الجنوبية للتصويت على مشروع قانون تنظيم العملة المشفرة، والذي من المتوقع تقديمه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب في غضون الأيام القليلة المقبلة.

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وقال ريبيرو: "نريد تفصيل وتوضيح التعامل ببيتكوين، عبر وضع اللوائح بحيث يمكنك التجارة، ومعرفة مكان الشراء ومعرفة من تتعامل معه".

وأضاف، "باستخدام هذا الأصل، ستكون قادراً على شراء منزل، أو سيارة، أو الذهاب إلى ماكدونالدز لشراء وجبة - ستكون عملة في البلد كما حدث في البلدان الأخرى".

وتمت الموافقة على مشروع القانون 2.303 / 15، الذي يدعو إلى تنظيم العملات الافتراضية، لتقديمه الأسبوع الماضي، وفقاً لما ذكره موقع "ياهوو فاينانس".

وإذا حصل على موافقة مجلس النواب هذا الأسبوع، فإن البرازيل ستكون أول دولة بين مجموعة العشرين التي تقر قانون يعترف بـ بيتكوين كعملة رسمية، وتأتي في المرتبة الثانية عالمياً كثاني اقتصاد يعترف بها بعد السلفادور.

وقال النائب البرازيلي إنه سعيد بالموافقة على "قانون بيتكوين"، وشدد على أن البرازيليين يتعرضون بالفعل لعملة بيتكوين في العديد من الأماكن، مع إمكانية الشراء والبيع والاستثمار في هذا القطاع.

ومع ذلك، أشار ريبيرو إلى أن السوق لا يزال غير منظم، وعلى هذا النحو، لا يقدم اعترافاً قانونياً.

وقال إنه متأكد من أنه بعد الموافقة على مشروع القانون، يمكن للعديد من الدول نسخ النموذج التنظيمي لبلده.

وأوضح قائلاً: "لقد استغرقت النقاشات بضع سنوات للوصول إلى نص يعترف بهذه الأصول أخيراً".

وأضاف "لقد أبرمنا بالفعل اتفاقية مع كل من البنك المركزي ولجنة الأوراق المالية والبورصات البرازيلية (CVM) بشأن الفرص المتاحة لهذا الأصل والاعتراف به ضمنياً".

وكان ريبيرو، حريصاً على التأكيد على أن مشروع القانون حظي بتأييد حكومي واسع النطاق وقد تم بالفعل مواءمته مع رئيس مجلس النواب - آرثر ليرا - مما يعني وجود بعض العوائق الأخرى التي تحول دون الموافقة عليه.

وأظهر البحث الذي أجرته شركة Sherlock Communications باستخدام منصة الأبحاث Toluna أن 48% من البرازيليين يريدون اعتماد بيتكوين، مع موافقة 31% و17% موافقون بشدة.