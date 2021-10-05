الرئيس التنفيذي لـ Fertiglobe: أسعار الغاز والمنتجات ستدعمان التوزيعات لمساهمينا

قال الرئيس التنفيذي لشركة Fertiglobe أحمد الحوشي، إن حصة "OCI" ستمتلك 50% من الشركة بعد عملية الطرح المرتقبة، فيما ستملك أدنوك ما بين 36% إلى 37%.

وأوضح الحوشي في تصريحات لـ"العربية"، أن الشركة تستهدف أن يحقق السهم أداء قوياً بعد الإدراج.

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وأشار إلى أن أرباح الشركة قبل الإهلاك والضرائب سجلت 780 مليون دولار في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.

وأعلنت شركة "فرتيجلوب" اليوم الثلاثاء، عن نيتها طرح حصّة 13.8% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويفتح باب الاكتتاب المتوقع أن يبدأ يوم 13 أكتوبر الجاري، أمام مواطني دولة الإمارات ومقيميها والمؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية.

وتعمل الشركة في مجال صناعة الأسمدة النيتروجينية والأمونيا في العالم، وهو قطاع واعد بالفرص المستقبلية، وتتمتع شركة "فرتيجلوب" بسجلها القوي على صعيد العائدات وقدرتها على إدارة التدفقات النقدية الحرة، مما يعزز إمكانية توزيعات الأرباح على المدى الطويل.

كما يستفيد المستثمرون من خطط الشركة المستقبلية لخلق وتعزيز القيمة في مجالات واعدة، بما في ذلك الفرص الناشئة في مجال الأمونيا الخالية من الكربون واقتصاد الهيدروجين، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتعتبر "فرتيجلوب" أكبر مُصدّر بحري لليوريا والأمونيا في العالم، وأكبر منتج للأسمدة النتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث طاقة الانتاج، وإحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير الأمونيا منخفضة الكربون. وتتمتع الشركة بمزايا عديدة تؤهلها للاستفادة من الطلب المتزايد على الأمونيا الخالية من الكربون باعتبارها حاملاً للهدروجين.

وتأسست شركة "فرتيجلوب" في سبتمبر 2019 من خلال شراكة استراتيجية بين "أو سي آي" بحصة 58%، و"أدنوك" بحصة 42%، وهي تمتلك أربع منشآت للإنتاج على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجعلها صاحبة أكبر طاقة إنتاجية للأمونيا في المنطقة.

وتمتلك شركة "فرتيجلوب" منشآت إنتاج في دولة الإمارات، ومصر، والجزائر، ومن المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على الأمونيا الخالية من الكربون زيادة كبيرة تقدّر بحوالي 26 مليون طن بحلول عام 2030، وحوالي 40 مليون طن في عام 2035.

واستطاعت "أدنوك" و"فرتيجلوب" مؤخرا بيع شحنات من الأمونيا منخفضة الكربون /الزرقاء/ لثلاثة عملاء في اليابان. وفي يونيو 2021، انضمت "فرتيجلوب" إلى "أدنوك" وشركة "القابضة"- ADQ، كشريك في مشروع جديد وعالمي المستوى في الرويس في أبوظبي ستصل قدرته الإنتاجية إلى مليون طن متري من الأمونيا الزرقاء سنوياً.