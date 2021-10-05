خبير لـ"العربية": ينبغي إعادة النظر في نسبة تخصيص الأسهم للأفراد

اعتبر حسين الرقيب، مدير مركز زاد للاستشارات، أن النسبة التي خصصت للأفراد في اكتتاب "أكو باور" قليلة وتعكس ما شهدناه في الاكتتابات الأخيرة من أن عدد المكتتبين ضئيل مقارنة بعدد المستحقين أو السكان.

وأعلنت أمس الاثنين، شركة الرياض المالية بصفتها مدير الاكتتاب لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور"، إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 6 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

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ودعا الرقيب في مقابلة مع "العربية"، إلى إعادة النظر في اكتتاب الأفراد لأهميته الكبيرة في تنمية ثقافة الادخار التي نصت عليها رؤية المملكة 2030، مضيفاً أن عزوف الأفراد عن اكتتابات قوية مثل Solutions by stc و"أكوا باور"، أمر غير محبب لهيئة السوق المالية أو لأهداف رؤية 2030.

وقال أيضاً إنه لا بد من إيجاد بدائل إذا كانت هيئة سوق المال تفضل الاستثمار المؤسسي، وذلك من خلال صناديق يمكن أن تخصص للاكتتابات بحيث يوضع فيها تخصيص كامل للأسهم المطلوبة، مع حوافز كما حدث في طرح أرامكو عندما حدد أن التخارج المبكر يعني نسبة ربح منخفضة وعند الاستمرار لفترة أطول ترتفع الأرباح.

وتابع: "بالتالي تحل المعادلة الصعبة ألا وهي تحويل السوق إلى سوق مؤسسية وفي نفس الوقت تحقيق استفادة الأفراد من هذه الطروحات".

كما دعا أيضاً إلى إعادة النظر في طريقة بناء سجل الأوامر، ليكون الاكتتاب بناء على ما يدفع فعلياً وليس وفق التغطية الورقية.

يذكر أنه قد تمت تغطية الأسهم المطروحة من قبل المؤسسات بنحو 248 مرة، وبمجموع طلبات مقدمة قيمتها قرابة 1127 مليار ريال، وضخ المستثمرون المحليون 1075 مليار ريال بحجم تغطية 236 مرة، فيما بلغت تغطية المستثمرين الخليجيين 36 مليار ريال بحجم تغطية 8 مرات، وضخ المستثمرون الأجانب 16 مليار ريال بحجم تغطية 4 مرات.

وطرحت الشركة 81.199.299 سهماً تمثل 11.1% من رأس المال، خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021م، وانتهت يوم الجمعة 1 أكتوبر 2021، باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 8.119.929 سهماً من إجمالي الأسهم المطروحة، وبسعر 56 ريالا للسهم الواحد.

وشهدت شريحة المكتتبين الأفراد مشاركة 1.35 مليون فرد وبتغطية بنسبة بلغت 1989.96%، وإجمالي طلبات بقيمة 9.048.682.160 ريالاً.