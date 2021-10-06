.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإمارات.. مركبة فضائية تستكشف كويكب الزهرة برحلة الـ 5 سنوات

  • الخط
الإمارات تطلق مهمة لاستكشاف الزهرة
الإمارات تطلق مهمة لاستكشاف الزهرة
اقتصاد الإمارات

الإمارات.. مركبة فضائية تستكشف كويكب الزهرة برحلة الـ 5 سنوات

المشروع الفضائي الجديد يستكشف حقائق علمية عن تشكّل المجموعة الشمسية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت دولة الإمارات مهمة جديدة في مجال الفضاء تتضمن بناء مركبة فضائية إماراتية تقطع رحلة مقدارها 3.6 مليار كيلومتر تصل خلالها كوكب الزهرة وسبع كويكبات ضمن المجموعة الشمسية وتنفذ هبوطاً تاريخياً على آخر كويكب ضمن رحلتها التي تستمر خمس سنوات.

ينطلق المشروع الفضائي الإماراتي لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات داخل المجموعة الشمسية إيذاناً ببدء رحلة فضائية علمية لقطع 3.6 مليار كيلومتر في الفضاء العميق والوصول إلى كوكب الزهرة وحزام الكويكبات ضمن المجموعة الشمسية، وتحقيق أول هبوط عربي على كويكب يبعد عن كوكب الأرض 560 مليون كيلومتر، لتكون الإمارات أول دولة عربية ورابع دولة عالمياً ترسل مهمة فضائية لكوكب الزهرة وحزام الكويكبات في المجموعة الشمسية.

يستكشف المشروع الفضائي الإماراتي الجديد حقائق علمية عن تشكّل المجموعة الشمسية. وذلك بعدما نجحت الإمارات في فبراير 2021 في تحقيق إنجاز تاريخي بإرسال أول مسبار عربي إلى مدار المريخ في فبراير الماضي، وكانت خامس دولة في العالم تصل إلى الكوكب الأحمر.

عجز التجارة الأميركي يقفز فوق 73 مليار دولار خلال أغسطس 2021 اقتصاد اقتصاد أميركا عجز التجارة الأميركي يقفز فوق 73 مليار دولار خلال أغسطس 2021

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي : "مسيرة دولة الإمارات في مجال الفضاء لا تزال في بدايتها.. ورحلاتنا مستمرة.. واستكشافاتنا لن تتوقف.. وطموحات شبابنا ليس لها سقف". مضيفا أن لدى الإمارات "مشاريع لتخريج علماء فضاء ورواد فضاء وبناء مركبات فضاء، وثلث نجوم السماء تحمل أسماء عربية لأننا كنا هناك".

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي: " كوادرنا ومواهبنا المواطنة ومؤسساتنا الأكاديمية والبحثية التي حققت إنجازات نوعية في قطاع الفضاء قادرة على تولي مهمة المشروع الفضائي الجديد".

تستهدف "مهمة الإمارات لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات" استكشاف مجموعة كويكبات داخل المجموعة الشمسية لم تصل إليها أية مهمة فضائية من قبل وفهم ظروف تشكّل المجموعة الشمسية بدراسة حزام الكويكبات.

تسهم "مهمة الإمارات لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات" في تطوير تقنيات متقدمة وابتكارات تكنولوجية في مختلف قطاعات وتخصصات وعلوم الفضاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
إنستغرام في ورطة.. شهادة الكونغرس فتحت نار الاتهامات إنستغرام في ورطة.. شهادة الكونغرس فتحت نار الاتهامات
ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً صادمة.. ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً صادمة.. "والدي لا ينفق علي"
الأكثر قراءة
أكبر خلل في تاريخ عملاق التواصل.. فيسبوك وإنستغرام وواتساب تعود إلى الخدمة أكبر خلل في تاريخ عملاق التواصل.. فيسبوك وإنستغرام وواتساب تعود إلى الخدمة
بعد غموض لساعات.. فيسبوك تكشف سبب توقف خدماتها عالمياً بعد غموض لساعات.. فيسبوك تكشف سبب توقف خدماتها عالمياً
الإعدام بانتظاره.. ضحايا الإعدام بانتظاره.. ضحايا "سفاح الفيوم" يرقدون بسلام
مشهد لا يناسب ضعاف القلوب.. لاعب يركل رأس حكم بوحشية مشهد لا يناسب ضعاف القلوب.. لاعب يركل رأس حكم بوحشية
مصائب واتساب عند تليغرام فوائد..70 مليون مشترك بساعات مصائب واتساب عند تليغرام فوائد..70 مليون مشترك بساعات
السعودية تسمح لهذه الفئات بالقدوم بشكل مباشر السعودية تسمح لهذه الفئات بالقدوم بشكل مباشر
قبل أن تذهب
قدرات مذهلة لأحدث غواصة في البحرية الأميركية
قدرات مذهلة لأحدث غواصة في البحرية الأميركية
اكتشف المزيد