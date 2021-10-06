صندوق تحوط عملاق يفتتح مكتبه في لندن مع ثورة التكنولوجيا الأوروبية

يخطط صندوق التحوط الأميركي كوتوي مانجمنت Coatue Management لإنشاء مكتب جديد في أوروبا كجزء من محاولة للاستفادة من صناعة التكنولوجيا المتنامية في القارة.

وقال رئيس شركة كوتوي فنشرز، دان روز: "لدينا حالياً مكاتب في نيويورك وسان فرانسيسكو وهونغ كونغ، ونحن متحمسون لإضافة مكتب في أوروبا في وقت ما في المستقبل القريب".

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وأضاف روز، الذي عمل سابقاً كمدير تنفيذي في فيسبوك، وأمازون: "نعتقد أن أوروبا تبرز كمركز هام للابتكار في كل من الأسواق العامة والخاصة، كما يتضح من زيادة نشاط رأس المال الاستثماري في جميع أنحاء القارة".

الشركة التي يقع مقرها في نيويورك هي واحدة من أكبر المستثمرين في مجال التكنولوجيا في العالم، وقد ضخت مليارات الدولارات في الشركات سريعة النمو التي تعتقد أنها ستزداد حجماً.

تشمل الاستثمارات البارزة من الشركة - التي أسسها فيليب لافونت وتوماس لافونت في عام 1999 - الشركة الأم لـ تيك توك "بيت دانس"، وسناب شات، وسبوتيفاي.

وقال مصدر في صناعة رأس المال الاستثماري، إن شركة كوتوي تكافح للعثور على الأشخاص المناسبين للتوظيف في أوروبا، مضيفاً أنه من المرجح أن يكون المكتب في لندن، وفقاً لما ذكرته شبكة CNBC، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي الوصول المرتقب لشركة كوتوي إلى أوروبا بعد أقل من عام من افتتاح شركة رأس المال الاستثماري الشهيرة سيكويا كابيتال مكتباً جديداً في لندن.

قال مصدر CNBC، إن العديد من شركات الاستثمار التكنولوجي الأميركية الكبيرة الأخرى تتطلع أيضاً إلى توظيف أشخاص على الأرض في أوروبا.