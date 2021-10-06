عملة مشفرة ترتفع 216% في أسبوع بعد تغريدة غريبة من "ماسك"

أصبحت عملة شيبا إينو Shiba Inu الآن في المرتبة العشرين من حيث القيمة السوقية في العالم، وقد تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف في الأسبوع الماضي، مدفوعة جزئياً بأحدث تغريدة من الملياردير إيلون ماسك حول جروه.

ارتفع رمز SHIB، بنسبة 69% أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لتسعير CoinGecko، مما يضع قيمته السوقية فوق 10 مليارات دولار.

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وقد جاءت المكاسب وسط ارتفاع واسع في العملات الرقمية الرئيسية، مدعوماً بعوامل موسمية مواتية، وإشارات إيجابية على الرسم البياني الفني، فضلاً عن تعهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بعدم التدخل.

لكن ارتفاع SHIB بنسبة 216% في الأسبوع الماضي قد طغى بشكل كبير على أداء بيتكوين، وإيثريوم، وهما أكبر رمزين، وكلاهما ارتفع بأكثر من 20% خلال هذه الفترة.

ربما ساهمت تغريدة من قبل رئيس شركة تسلا، في وقت متأخر من ليلة الأحد بتوقيت الولايات المتحدة مع صورة كلب والتعليق، "Floki Frunkpuppy"، ما يعني "فلوكي الجرو الصغير"، حيث أطلق ماسك اسم فلوكي على كلبه والذي اشتراه في شهر يونيو الماضي.

يأتي ذلك، فيما تم تأسيس العملة المشفرة Shiba Inu من قبل شخص مجهول باسم Ryoshi العام الماضي، ويشبه إلى حدٍ كبير العملة المشفرة دوجكوين Dogecoin، وهي عملة مشفرة تم إنشاؤها على سبيل المزاح في عام 2013، ويرمز لها هي الأخر بكلب من سلالة شيب إينو.