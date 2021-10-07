أمازون نجحت في كل شيء باستثناء هذه الصناعة.. هل تغير مسارها؟

كافحت شركة أمازون منذ فترة طويلة لصنع لعبة فيديو جيدة.. والآن بعد أن تم إصدارها أخيراً، تتوقع الشركة مستقبلاً مشرقاً لهذا النوع من الأعمال.

قال الرئيس التنفيذي، آندي جاسي، في مؤتمر تكنولوجي، إن الألعاب قد تصبح في نهاية المطاف أكبر فئة ترفيهية على المدى الطويل.

مادة اعلانية

وقبل أسبوع، أصدرت أمازون لعبة "عالم جديد" New World، وهي لعبة كمبيوتر على الإنترنت يستعمر فيها الرماة وحاملو الفؤوس أرضاً أسطورية. وقال جاسي إنها "بداية رائعة"، ولديها مليونا لاعب نشط يومياً.

استمر الاهتمام من اللاعبين والمشاهدين على موقع Twitch للبث المباشر من أمازون على مدار الأسبوع الماضي، وكانت المراجعات الأربع الأولى عبر الإنترنت إيجابية بشكل عام، بمتوسط درجات 81% على موقع مجمع Metacritic.

حتى قبل أن يصبح جاسي الرئيس التنفيذي في يوليو، أشرف على جهود أمازون لاقتحام ألعاب الفيديو. وواجه القسم، الذي ظهر لأول مرة في عام 2012، سنوات من الاضطراب. وأرّخت بلومبرغ الرحلة الشاقة في قصة في يناير بعنوان "أمازون يمكنها صنع أي شيء فقط باستثناء لعبة فيديو جيدة".

وأصدرت أمازون أول ألعابها الرئيسية للفيديو والمعروفة باسم Crucible في مايو 2020. وقد قوبلت بتعليقات لاذعة، وتراجعت الشركة بسرعة. ولقد ألغت Crucible بالكامل منذ عام وأعادت المبالغ للعملاء.

وبعد الاستقبال الحار للعلبة New World، أعلن جيف بيزوس على الفور أنه "فوز". وغرد الرئيس التنفيذي السابق يوم الجمعة، بعد ثلاثة أيام من الإصدار: "بعد العديد من الإخفاقات والنكسات في الألعاب، حققنا نجاحاً.. لا تستسلم مهما زادت صعوبة الأمر".

ثم نشر رابطاً لقصة بلومبرغ التي توضح إخفاقات الشركة في الألعاب.

على الرغم من أن العلامات المبكرة مشجعة، ينصح الخبراء بالحذر، حيث قال المحلل في DFC Intelligence، ديفيد كول، والذي يحلل الألعاب: "من السابق لأوانه القول إنها ناجحة.. إنها فقط ليست كارثة. هذا ليس ما نعتبره لعبة ضخمة، بمعنى أنه إذا لم تكن أمازون مصدرها، لا أعتقد أنك ستوليها هذا القدر من الاهتمام".

صنف النقاد اللعبة على أنها جيدة ولكنها ليست استثنائية. وكتب PC Gamer: "لا أعرف ما إذا كنت أشعر بالملل الشديد أو أني أحظى بوقت رائع"، حيث يشير أكثر من 77000 تقييم على Steam إلى اختلاط آراء اللاعبين.

ويوم الثلاثاء، بعد حوالي أسبوع من صدورها، كان لدى New World في وقت ما أكثر من 662 ألف شخص يلعبون في وقت واحد على Steam، مما يجعلها أفضل لعبة من حيث عدد اللاعبين.