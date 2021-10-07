أبيكورب للعربية: تكلفة إصدارنا للسندات الخضراء أقل من التقليدية

قال الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب"، أحمد علي عتيقة، إن تكلفة إصدار السندات التي أصدرتها شركته مؤخرا كانت أقل من تكلفة الإصدارات الأخرى من السندات التقليدية، خاصة في ظل الإقبال الكبير من المستثمرين عليها.

وأضاف في حديثه لـ "العربية"، إنه تم خفض السعر الاسترشادي بصورة كبيرة من 50 نقطة أساس إلى 40 نقطة أساس مع الإقبال الكبير من المستثمرين خاصة من أميركا وأوروبا، الذين مثلوا 93% من إجمالي المكتتبين.

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وأشار إلى أن أموال الطرح ستستخدم لمشاريع خضراء سواء للحكومات أو المؤسسات شبه الحكومية أو القطاع الخاص.

وتوقع أنه خلال العامين سيصل حجم التمويل إلى مليار، و"سيكون لنا عودة إلى الأسواق في الوقت المناسب لتعبيئة موارد إضافية".

وأعلنت أبيكورب، الأربعاء الماضي، عن نجاح إصدارها الأول من السندات الخضراء والبالغة قيمته 750 مليون دولار.

وحظي هذا الإصدار الذي يعدّ أول إصدار للسندات الخضراء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمؤسسة مالية تعمل في قطاع الطاقة بإقبال واسع من قبل المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث تخطت طلبات الشراء 2.2 مليار دولار من أكثر من 80 مستثمراً مؤسسياً وسيادياً وبنسبة تغطية بلغت 300% تقريبا، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

وستكون جميع المشاريع التي تمولها ابيكورب من هذه السندات متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبوجه خاص مشاريع الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، والحد من التلوث، والتقنيات منخفضة الكربون.