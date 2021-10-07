فاروس لـ "العربية": 64% نمو متوقع في أرباح الشركات المدرجة بالبورصة المصرية

قالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس للأوراق المالية، إن النمو الكبير المتوقع لأرباح الشركات المصرية المدرجة في الربع الثالث من العام الجاري، لا يزال دون المستوى المطلوب، خاصة أن المقارنة كانت خلال عام 2020 وهو العام الذي أثرت فيه كورونا على كافة الشركات.

توقعت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، ارتفاع إجمالي أرباح الشركات المصرية المدرجة في الربع الثالث بنسبة 64% على أساس سنوي و10% على أساس فصلي.

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وتوقعت نمو إجمالي أرباح التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 77% على أساس سنوي بدعم من الأثر الضعيف لسنة الأساس.

أما بالنسبة للعام المالي 2021، فرجحت الشركة قفزة بأرباح الشركات بـ 79%، مشيرة إلى أنه اعتبارا من العام المالي 2022، من المتوقع أن ترتفع الأرباح بنسبة 13% على أساس سنوي.

وأضافت السويفي أن النمو في الربع الثالث سيكون مدفوعا بضعف الأداء بالربع المماثل من العام الماضي، كما أن هناك شركات كثيرة حجمها كبير، تأثرت بارتفاع أسعار السلع العالمية، لتتحول من خسائر العام الماضي إلى أرباح مثل شركات الحديد والصلب والألمنيوم والبتروكيماويات والتكرير.

وأشارت إلى أن الشركات المصرية تتلقى طلبات تصدير كثيرة، وبعض تلك الشركات لم تستطع مواكبة هذه الطلبات.

وذكرت أن الشركات اتخذت خطوات استباقية تتعلق بزيادة أسعار منتجاتها منذ بداية العام الجاري، لكي تواجه الزيادة في تكاليف الشحن والمواد الأولية.

وذكرت أن هناك فرصا كبيرة في السوق بصورة عامة، لأن السوق كان أداؤه محبطا مقارنة بالنمو في الشركات، مشيرة إلى أن معظم الأسهم قيمتها السوقية مرتفعة، والأسهم الرئيسية في المؤشر الرئيسي أسعارها لا تعبر عن أدائها المالي.