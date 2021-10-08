6 خطوات تمكنك من محو بصمتك على الإنترنت

تعتبر الخصوصية أحد الأمور الرئيسية التي تتخلى عنها للوصول إلى العالم الرقمي. ومن ثم إذا قررت حذف تواجدك على الإنترنت يتعين عليك العثور على كل صورة وفيديو وتغريد وإشارة وتعليق وطلب تسوق خاص بك وحذفها جميعاً، وهو أمر في غاية الصعوبة.

مع ذلك هناك طرق لتقليل بصمتك على الإنترنت، مما يقلل من احتمالية عرض بياناتك والتحكم في المعلومات المتوفرة عنك عبر الشبكة.

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تعتبر الطريقة الوحيدة لإزالة نفسك من الإنترنت هي التحكم في التفاصيل المتوفرة عنك عبر الشبكة. ويمكنك القيام بالخطوات التالية وفق ما أوردته "البوابة العربية للأخبار التقنية":

إزالة بياناتك الشخصية من مواقع جمع البيانات

تعمل بعض مواقع الويب مثل موقع Whitepages و MyLife كوسيط لجمع البيانات التي تشمل الأسماء وأرقام الهواتف وعناوين الأشخاص العشوائيين، وبيعها لمن يطلب. نتيجة لذلك من المهم للغاية أن تطلب على الفور إزالة المعلومات الخاصة بك إذا وجدت اسمك في أي من هذه المواقع.

إزالة نتائج البحث القديمة عبر الإنترنت

ابحث عبر محرك بحث جوجل عن اسمك، وإذا وجدت أي صفحة تشير إليك فقم بإرسال عنوان URL لحذف نتيجة البحث المخزنة مؤقتًا. وإلغاء ارتباطك بالصفحة وبالطبع ليس هناك ما يضمن أن تقوم جوجل بإزالة المعلومات المخزنة مؤقتًا.

حذف حسابات التواصل الاجتماعي

تحتوي حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي على الكثير من التفاصيل الشخصية. وهي أحد العناصر الأساسية التي يجب عليك التخلي عنها بشكل كامل في هذه الحالة. ولحذف هذه الحسابات انتقل إلى إعدادات حسابك وابحث عن خيار إلغاء تنشيط حسابك أو إزالته أو إغلاقه.

قد يكون ذلك متاحاً ضمن خيار الأمان أو الخصوصية. وإذا كان حذف الحساب مستحيلًا فقم بتغيير معلومات الحساب إلى معلومات عشوائية لا تشير إليك بأي شكل.

مسح بيانات التسوق عبر الإنترنت

يجب عليك إما حذف جميع حسابات التسوق الخاصة بك أو إلغاء تنشيطها، ومحو سجل المتصفح والتي تشمل كلمات المرور وذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط والإشارات المرجعية وطرق الدفع، ومن ثم حذف بريدك الإلكتروني.

تقييد أذونات تطبيقات الهاتف

لتحقيق هدفك المتمثل في عدم الكشف عن هويتك بالكامل، لا تستخدم أجهزة المساعدة الذكية مثل Alexa و Ring. ويجب عليك أيضًا تقييد التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى أذونات معينة في هاتفك مثل الموقع والميكروفون والكاميرا.

استخدم خدمات متخصصة لتنظيف بياناتك

توفر بعض الشركات عبر الويب خدمات تساعد في البحث عن البيانات التي لم تجدها وتنظيفها، مثل خدمة DeleteMe التي تقوم بالبحث لمدة عام كامل بشكل دوري عن أي معلومات شخصية وتزيلها من أي مواقع لجمع البيانات.